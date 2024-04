Carola Lavén blir ny vd för Ikano Bostad. Bild: Besqab

Carola Lavén blir ny vd för Ikano Bostad

Bolag Carola Lavén har utsetts till ny vd för Ikano Bostad. Hon tillträder sin nya roll under hösten 2024 och efterträder då Robert Jaaniste som planerar att gå i pension efter 15 år på vd-posten.

Carola Lavén kommer närmast från rollen som vd för Besqab, en roll som hon lämnade i samband med sammanslagningen med Aros Bostad som nyligen gick igenom. Tidigare har hon bland annat varit affärsområdeschef fastighetsutveckling på NCC under sex år och har arbetat tio år som affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg.

– Carola har bred erfarenhet av projektutveckling och portföljförvaltning och en ledarstil som passar väl in i vår företagskultur. Vi ser stora möjligheter framåt för Ikano Bostad och jag tror att Carola tillsammans med teamet på Ikano Bostad har det som krävs för verksamheten ska utvecklas och växa, säger Lars Thorsén, vd för Ikano Group.

– Jag ser fram emot att ta mig an rollen som vd på Ikano Bostad. Jag drivs av att arbeta med fastigheter och bostadsutveckling som har en viktig inverkan på samhället. Att arbeta för ett företag med långsiktigt perspektiv och en vilja att utveckla en hållbar och konkurrenskraftig verksamhet känns motiverande. Men jag lockas också av att arbeta i en internationell företagsgrupp med en mångsidig kompetens. Ikanos företagskultur och kärnvärden ligger väldigt nära mina egna, säger Carola Lavén.

– Vi hälsar Carola varmt välkommen till Ikano och vill även tacka Robert för hans fantastiska prestationer under åren. Roberts bidrag har haft stor betydelse för Ikano Bostads tillväxt och vi är glada över att ha Carola med oss för att fortsätta resan mot att skapa prisvärda och hållbara bostäder för de många människorna, avslutar Lars Thorsén.

Ämnen