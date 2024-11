Strawberrys kommande hotell på Arlanda flygplats får under arbetsnamnet Skywalker. Bild: BAU

Strawberry öppnar Nordens största flygplatshotell på Arlanda

Uthyrning Med sina 656 hotellrum, kongressal, restauranger och barer blir Strawberrys nya hotell på Arlanda Stockholms största hotell och Nordens största flygplatshotell. Fastighetsägare är Swedavia Real Estate. Hotellet öppnar första kvartalet 2029.

Intresset för att driva Arlandas nya hotell har varit stort. Efter en noggrann utvärderingsprocess landade fastighetsägaren Swedavia Real Estate i att Strawberry var den aktör man ville gå vidare med.

– Behovet och efterfrågan på flygplatsboende på Arlanda är fortsatt stort. Det känns fantastiskt för oss att kunna erbjuda ett fullservice-hotell av den här storleken som en del i Arlandas utveckling. Vi är mycket glada över att det nya hotellet kommer att drivas i Strawberrys regi. Hotellet blir ett starkt komplement till det befintliga hotellutbudet på Arlanda och en viktig arena för möjligheten att mötas på Sveriges största flygplats, säger Jesper Sandahl, vd på Swedavia Real Estate.



Strawberry har varit verksamma med hotellverksamhet vid Arlanda sedan 90-talet och numera driver tre hotell på destinationen med närmare 1 400 hotellrum. Nu adderas ytterligare ett.

– Det här är en mycket bra dag. Vi får förtroende att driva det som kommer att bli Nordens största flygplatshotell. Men för oss handlar detta inte bara om att erbjuda ytterligare ett hotell. Det här handlar om att fortsätta bidra till att utveckla Arlanda som flygplats och sin starka ställning som attraktiv flygplats. I grund och botten är en internationell storflygplats som Arlanda avgörande för ett globalt konkurrenskraftigt näringsliv och en sjudande arbetsmarknad, säger Petter Stordalen, ägare, Strawberry.



Det nya hotellet kommer att ha en stor kongressal som möjliggör för olika sammankomster, med plats för 1 400 personer samt konferensytor för cirka 400 gäster. Det kommer att finnas en restaurang med flera olika koncept och sociala ytor samt en specialutformad, grön och lummig utomhusmiljö för avslappnad vistelse på hotellets innergård.



Hotellet som går under arbetsnamnet “Skywalker" kommer att drivas av Strawberrys hotellkedja Quality Hotel. Byggstart under 2027 och de första gästerna kan checka in första kvartalet 2029.



Hotellet i siffror

Antal hotellrum: 656.

Konferens: Kongressal för 1 400 personer och möteslokaler för 400 personer.

Byggstart: 2027.

Öppning: Första kvartalet 2029.

Fastighetsägare: Swedavia Real Estate.

Hotelloperatör: Quality Hotel, Strawberry.

Övriga Strawberryhotell på Arlanda: Clarion Hotel Arlanda Airport, Comfort Hotel Arlanda Airport, Quality Hotel Arlanda XPO. Totalt 1 354 hotellrum.

