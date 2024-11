Sushi Yama öppnade under hösten en ny restaurang i Göteborg. Nu öppnar de en i Kungsbacka. Bild: Sushi Yama

Sushi Yama öppnar en till på Västkusten

Uthyrning Ännu en etablering sker nu i Västsverige – Sushi Yama har slagit upp dörrarna till sin nya restaurang på Hede Fashion Outlet i Kungsbacka. Nyetableringen är ett tillskott för både handelsplatsens besökare och invånarna i området, skriver Sushi Yama i ett pressmeddelande.

Med den nya etableringen i Hede och Kungsbacka växer Sushi Yamas närvaro i väst. Klas Meynert, Regional Manager för regionen, har med sitt team länge sett fram emot etableringen på Hede Fashion Outlet. Han berättar att man gått från ax till limpa relativt snabbt och att restaurangtillskottet kommer att bidra till den fortsatta utvecklingen av platsen.

– Vår tillväxtresa är fantastisk, och etableringen har skett snabbt. Vi är glada över att nu kunna meddela att vi har öppnat vår restaurang på Hede Fashion Outlet. Det ska bli spännande att följa hur våra sushi- och matupplevelser kan bidra till att förgylla besökares tid här, oavsett om de är på shoppingtur eller bara vill njuta av en god måltid. Vår ambition är att skapa en välkomnande atmosfär där våra gäster kan samlas för att njuta av våra hållbara kvalitetsrätter och den goda servicen som Sushi Yama står för. Tillsammans ser vi fram emot en framgångsrik framtid här i Kungsbacka.



Restaurangen på Hede Fashion Outlet erbjuder 41 sittplatser inomhus och har en uteservering som är öppen under sommaren. Utöver mat på plats och takeaway så finns även möjligheten till hemkörning via Foodora. Etableringen beräknas skapa cirka tio nya jobb.



Under 2024 har restaurangkedjan öppnat sju nya restauranger och har nu 49 restauranger verksamma i Sverige, från Umeå i norr till Malmö i söder. Expansionen fortsätter med planerna på tio nya restauranger nästa år.

– Vi har en tydlig vision för vår tillväxt, där lönsamhet alltid står i centrum. Vi prioriterar inte antalet nyetableringar, utan att varje enhet vi öppnar är ekonomiskt hållbar och bidrar till vår långsiktiga framgång. När vi nu riktar blicken mot 2025 siktar vi på att expandera med ytterligare tio enheter. Den strategiska approachen gör att vi inte bara kan växa, utan också bygga upp ett starkare och mer lönsamt varumärke som fortsätter att attrahera gäster och samarbetspartners. Vår målsättning är att säkerställa att varje ny restaurang är en framgångssaga som stärker vår position på marknaden och levererar en unik upplevelse för våra gäster, berättar Oskar Karlsson, CFO på Sushi Yama.

Ämnen