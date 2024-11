Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter. Bild: Stenhus

Lägre förvaltningsresultat för Stenhus Fastigheter

Bolag Fastighetsbolaget Stenhus Fastigheters förvaltningsresultat under tredje kvartalet blir lägre jämfört med samma period året innan. Det hamnar på 85,8 miljoner kronor, vilket är en minskning med 17,0 procent mot föregående års 103,4 miljoner kronor.

Hyresintäkterna uppgick till 241,1 (246,9) miljoner kronor. I genomsnitt är cirka 94 procent av bashyresvolymen indexerade enligt KPI. Driftnettot uppgick till 194,8 (203,9) miljoner kronor. Merparten av driftkostnaderna för uthyrda ytor debiterades vidare till hyresgäst.



Förvaltningsresultatet uppgick till 85,8 (103,4) miljoner kronor, motsvarande 0,23 (0,28) kronor per aktie efter utspädning. Resultat efter skatt uppgick till -14,7 (-52,3) miljoner kronor. Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till motsvarande -0,04 (-0,13) kronor per aktie efter utspädning samt -0,04 (-0,13) kronor per aktie före utspädning.



Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -34,8 (-143,0) miljoner kronor varav orealiserade -14,1 (-140,7) miljoner kronor motsvarande -0,1 (-1,1) procent av fastighetsvärdet.



Investeringar i fastigheter uppgick till 113,0 (81,5) miljoner kronor varav 73,2 (4,3) miljoner kronor avsåg förvärv och 39,7 (77,3) miljoner kronor avsåg ny-, till-, och ombyggnationer. Försäljning av fastigheter uppgick netto till -443,7 (1,4) miljoner kronor.



Under kvartalet har 19 fastigheter frånträtts (Uttern, 16 fastigheter, Muttern, 1 fastighet och Blocket, 2 fastigheter) och en fastighet (Biskopsgården 44:4) har tillträtts. I samband med förvärvet av Biskopsgården 44:4 har en ny emission genomförts där 1 150 000 nya aktier ställts ut.

