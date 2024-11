Så här kommer Vasaskolan i Umeå att se ut. Bild: Umeå kommun

Bygglov beviljat för Vasaskolans om- och tillbyggnad

Bygg/Arkitektur Umeås växande behov av gymnasieplatser möts bland annat med en omfattande om- och tillbyggnad av Vasaskolan. Byggnadsnämnden har nu beviljat bygglov för projektet som planeras starta våren 2025. Projektet omfattar två nya flyglar, en modern entré och renovering av befintliga byggnader, allt med hänsyn till skolans kulturhistoriska värden.

– Vasaskolan är ett viktigt tillskott för Umeås utbildningsmiljö. Med denna satsning skapar vi moderna, trygga och tillgängliga lokaler som samtidigt respekterar byggnadens historiska betydelse, säger Mikael Berglund (S), ordförande i byggnadsnämnden.



Tillbyggnaden av Vasaskolan innebär två nya flyglar som står på pelare för att skapa en trygg och öppen skolgård. Den befintliga skolbyggnaden får en ljus och rymlig entré med stora glaspartier, vilket blir den enda ingången till skolan. Den tidigare gymnastiksalen, det så kallade Rosa huset, görs om till skolkök och matsal med en tillbyggnad för varumottagning. Materialval och arkitektonisk design har anpassats för att harmonisera med den ursprungliga nationalromantiska karaktären. På tillbyggnaden för Rosa huset görs materialvalen för att tydligt visa att det är en utbyggnad, bland annat genom att tak och fasad utgörs av bandtäckt bronsplåt.



– Att bevara den värdefulla kulturhistoriska miljön och ändå skapa funktionella lokaler för undervisning är såklart en utmaning i den här typen av projektet. Sakkunniga för kulturbyggnader har varit involverade för att säkerställa att ombyggnationen utförs på ett sätt som respekterar det kulturhistoriska värdet, säger Robert Axebro (C), vice ordförande i byggnadsnämnden.



Ombyggnationen gör det möjligt att skapa ytterligare 675 gymnasieplatser i centrala Umeå, vilket är ett välkommet tillskott i en stad där behovet av utbildningsplatser ständigt ökar.



Upphandling av entreprenör pågår och om- och tillbyggnader av Vasaskolan väntas påbörjas under våren 2025 och vara färdigt under 2027.

