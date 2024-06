Capman köper bostadsprojekt. Bild: Capman

Capman köper bostadsprojekt i Ursvik

Transaktioner Capman Residential Fund förvärvar ett forward funding-projekt i Ursvik, Sundbyberg.

Projektet är beläget tio kilometer norr om Stockholms centrum och omfattar 289 hyresrätter, ett underjordiskt garage med 85 parkeringsplatser och två mindre kommersiella lokaler. Projektet förvärvas från Reliwe och utvecklingen och bygget kommer att skötas av Reliwe och Consto med beräknat färdigställande i början av 2027. Ursvik är ett starkt läge i en av Sveriges snabbast växande kommuner och erbjuder utmärkta kollektivtrafikförbindelser för invånarna i område, vilket säkerställer bekväm pendling till Stockholms centrum och större knutpunkter som Kista, Arenastaden och Bromma.



Förvärvet är den nionde investeringen för Capans pannordiska kärnbostadsfond. Investeringen passar väl in i fondens strategi att investera i attraktiva lägen i de största nordiska städerna och i tillgångar med starka hållbarhetsprofiler.



Tillgången kommer att certifieras med BREEAM, det nordiska Svanenmärket och strävar efter att vara EU-taxonomien. Den kommer att uppnå en EPC-klassificering på minst nivå B och har både jordvärme och solpaneler. Dessutom kommer de framtida hyresgästerna att förses med parkeringsplatser utrustade med EV-laddare i parkeringsgaraget och ha tillgång till en bil- och cykelpool, vilket erbjuder bekväma och miljövänliga transportalternativ.

– Vi är glada över att säkra vår andra investering i Sverige för vår bostadsfond, vilket är den första inom Storstockholmsområdet. Detta högkvalitativa projekt är ett fantastiskt tillskott till den befintliga portföljen och stämmer väl överens med fondens strategi att ytterligare utöka sin närvaro i Sverige. Projektets starka hållbarhetsprofil visar vårt engagemang för ansvarsfulla investeringar, säger Pontus Danielsson, Investment Associate på Capman Real Estate.



Sedan starten 2021 har den öppna core-fonden för bostäder framgångsrikt samlat in och investerat nästan en miljard euro i eget kapital och siktar på att nå två miljarder euro till 2026.

– Vi är glada över denna investering och ser fram emot att fortsätta utöka vår portfölj i Sverige och i hela Norden under de kommande åren, kommenterar Magnus Berglund, partner och chef för Capman Real Estate Sverige och Norge.

– Vårt starka fokus på tillgångskvalitet och marknadsurval ger oss flexibilitet i olika marknadsförhållanden. Vi har byggt en dedikerad investerings- och driftsplattform fokuserad på bostadssektorn som gör det möjligt för oss att utveckla fastigheter i stor skala. Som utvecklare är vi glada över att fortsätta stödja Capmans accelererade tillväxt under de kommande åren. Vi är imponerade av driftteamet på Capman och ser fram emot att arbeta nära dem samtidigt som vi levererar ett fantastiskt bostadsprojekt i Ursvik, tillägger Gurmo Endale, partner på Reliwe.

