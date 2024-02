Bostadsbyggandet sjönk med 49 procent under 2023. Bild: Istock

Bostadsbyggandet sjönk med 49 procent under 2023

Bygg/Arkitektur Under 2023 påbörjades byggandet av 29 350 nya bostadslägenheter, vilket är 49 procent ned från 2022. Det visar preliminär statistik från SCB.

Av de påbörjade lägenheterna finns cirka 22 750 i flerbostadshus. Det är 49 procent färre jämfört med motsvarande period 2022. Preliminärt var cirka 70 procent av dessa upplåtna som hyresrätter. I småhus påbörjades cirka 6 600 lägenheter under perioden vilket är en minskning på 47 procent jämfört med motsvarande period 2022.



Under perioden gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 2 200 lägenheter jämfört med ett tillskott på 2 449 lägenheter under motsvarande period 2022.



Siffrorna för 2023 är uppräknade med 10 procent för nybyggnad vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året. Sifforna för ombyggnad är uppräknade med 29 procent.

