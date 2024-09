Barings hyr ut 18 800 kvadratmeter logistik och kontor i Sverige. Bild: Barings

Barings hyr ut logistik och kontor i Sverige

Uthyrning Barings har kommit överens om uthyrningar av sammanlagt 18 800 kvadratmeter logistik och kontor i Sverige.

I fastigheten Zinken 4 i Norrköping, som ingick i ett portföljförvärv 2020, har Barings tecknat ett hyresavtal om 11 780 kvadratmeter, motsvarande 51 procent av den uthyrningsbara ytan, med Yokohama Scandinavia AB, som ägs av den multinationella japanska däcktillverkaren The Yokohama Rubber Co, Ltd. Där kommer nu omfattande investeringar att genomföras med målet att erhålla BREEAM Very Good-certifiering. Zinken 4 har för närvarande bara en hyresgäst, som flyttar ut under tredje kvartalet. Därefter kommer fastigheten att stå vakant i endast fem månader innan Yokohama flyttar in i mars 2025. Som rådgivare i uthyrningen anlitades Croisette Real Estate Partner.



I fastigheten Sunnanå 12:48 belägen i Burlöv utanför Malmö som Barings förvärvade i en portfölj av Skanska 2021 för sin BREEVA II fond, har Barings tecknat ett tioårigt hyresavtal om 4 980 kvadratmeter. Hyresgästen är Nya Malmö Mäss-service AB som arbetar med mässor och utställningar. De sex logistikfastigheterna som ingick i affären är samtliga belägna i några av Sveriges bästa logistiklägen och färdigställdes 2023. De kommer i år att certifieras enligt BREEAM med siktet på betyget Excellent. I uthyrningen till Malmö Mäss-service AB representerades Barings av Savills.



Vidare har Barings tecknat ett femårigt hyresavtal med Norconsult Sverige AB avseende en kontorslokal om 2 065 kvadratmeter i fastigheten Härolden 44 på Fleminggatan 7 i Stockholm. Kontorsbyggnaden förvärvades 2018 som en del av en europeisk strategi för förvärv av core-fastigheter. Lokalerna kommer att byggas om och renoveras utifrån Norconsults behov, och inflyttningsdatum är planerat till den 1 april 2025. Affären innebär att fastigheten kommer ha en uthyrningsgrad om 92 procent. Rådgivare för denna uthyrning var New Property.

– Även om den kommersiella hyresmarknaden i Norden är lika tuff som i övriga Europa finns det fortfarande en stark efterfrågan på högkvalitativa fastigheter i attraktiva lägen, både vad gäller kontor och logistik och även vissa andra delar av marknaden, säger Kristina Johnson, Director, Nordics Asset Management, Barings Real Estate.

– Dessa tre uthyrningar är ett kvitto på vårt vinnande koncept att kombinera lokal expertis med en global platform. De visar också att de kvalitetsfastigheter vi äger alltjämt attraherar hyresgäster, trots de generella utmaningarna på marknaden i stort. Barings fortsätter att bygga ut sin portfölj i Norden, framför allt vad gäller bostäder och logistik, och fokuserar på att identifiera värdeskapande fastigheter som är attraktiva såväl för våra investerare som våra hyresgäster, säger Andreas Norberg, Managing Director och Head of Nordics, Barings Real Estate.

Ämnen