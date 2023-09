Flygbild över Explore Arlandastad som Arlandastad Group äger. Bild: Arlandastad Group

Arlandastad Group tecknar fem nya hyresavtal

Uthyrning Arlandastad Group har tecknat hyresavtal med företagen Skincare by us, NIO, Kemteknik, Traveller Buss och Brunkeberg. Verksamheterna flyttar till Explore Arlandastad under kvartal tre 2023. Gemensamt är att de lockats av det strategiska läget mitt emellan Stockholm och Uppsala och närheten till E4:an och Stockholm Arlanda Airport.

Skincare by us är leverantör av professionell hudvård till utbildade hudterapeuter med 20 års branschvana inom utbildning och även behandlingar och salongsutveckling. Deras nya lokaler är belägna i Nordens närmaste mötes- och evenemangsarena Scandinavian XPO. Med en yta om 370 kvadratmeter ryms showroom, kontor, utbildningsytor och lager. Avtalet är ett så kallat grönt hyresavtal. Inflytt beräknas under september 2023. Med cirka 200 återförsäljare runt om i Sverige har man valt Scandinavian XPO i Explore Arlandastad som hubb för att fortsätta sin tillväxt.



– Här har vi hittat en plats som passar perfekt för vår verksamhet. Med ett toppenläge fem min från Arlanda, rymliga, ljusa lokaler, goda inlastnings- och parkeringsmöjligheter och med möjlighet till boende under samma tak för våra inresande kunder skapar vi Skincare by us nya hem. Här kan vi fortsätta växa och ge vår varma och kvalitativa service, säger Therese Mathisen, ägare av Skincare by us.



Det globala elbilsföretaget NIO har en holistisk syn på elbilar och laddning med exempelvis batteribytarstationer som är unika i sitt slag. Nu öppnar bolaget sin sjunde svenska batteribytesstation i Explore Arlandastad. Ett strategiskt läge i direkt anslutning till E4. En Power Swap Station rymmer 21 batterier och kan utföra upp till 408 batteribyten per dag. Att byta till ett laddat batteri tar bara fem minuter och sker helt automatiskt i stationen. Swap-tekniken förlänger bilens livslängd och ser till att ladda batterierna med en skonsam hastighet. Stationen i Arlandastad öppnar under oktober 2023.



Under kvartal tre flyttar även Traveller Buss, Brunkeberg och Kemteknik in i nya lokaler.



– Det är glädjande att få välkomna våra nya hyresgäster. Det visar på ett fortsatt intresse för etablering i Explore Arlandastad. Vi jobbar långsiktigt med våra hyresgäster och tillika samarbetspartners för att få till en så hållbar utväxling som möjligt, gröna hyresavtal är ett exempel. Här finns utrymme för fler verksamheter att etablera sig, att tänka stort och växa över tid, säger Catarina Sjömark, Affärsutvecklare Arlandastad Group.

