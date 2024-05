Fastigheten Vi på hörnet. Bild: Alecta Fastigheter

Alecta Fastigheter hyr ut i centrala Göteborg

Uthyrning Vi på hörnet, fastigheten i centrala Göteborg som ägs av Alecta Fastigheter och just nu genomgår en totalomvandling har blivit med ny hyresgäst. Det är Systra, konsultbolaget inom hållbara transportsystem, som har tecknat avtal om 1 860 kvadratmeter. Avtalet gäller från 1 januari 2025.

Vi på hörnet är en fastighet från 60-talet som renoverats under snart två års tid och som förutom sitt utmärkande inredningskoncept inspirerat av 60- och 70-talets musikikoner Frank Sinatra och Abba, har ett starkt återbruksfokus.

– Vi på hörnet erbjuder något alldeles extra för företag som vill kombinera funktionella lokaler med en utmärkande stil och som bryr sig mycket om hållbarhet. Systra är onekligen ett sådant företag och vi är så glada över att välkomna dem som hyresgäst hos Alecta Fastigheter, säger Charlotte Adlerton Gadd, affärsområdeschef för Alecta Fastigheter i Göteborg.



Systra lämnar därmed sina lokaler på Mölndalsvägen och Hasselbladshuset på Sankt Eriksgatan.

– Inom Systra är alla beslut vi tar utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Genom lokalernas fokus på bevarande och återbruk så bidrar detta till att minska vår miljöpåverkan, samtidigt som vi med fler än 170 kontorsplatser skapar tro och möjligheter för en fortsatt stark tillväxt i Göteborg, säger Per Åkesson, regionchef på Systra.



Systra kommer bli grannar med Bygglogistik som flyttar in på 228 kvadratmeter i Vi på hörnet sommaren 2024. Övriga grannar blir de företag och privatpersoner som blir medlemmar i Alecta Fastigheters coworkingsatsning Flexiwork. Drygt 2 000 kvadratmeter kommer bli Flexiwork i Vi på hörnet, under namnet Flexiwork Kollektivet.



Från Alecta Fastigheter har Maria Hamrén ansvarat för uthyrningen.



Vi på hörnet

- Vi på hörnet har en total yta om cirka 10 000 kvadratmeter och utgörs av två hopbyggda fastigheter (Stampen 10:9 och Stampen 10:17).

- Belägen i korsningen Stampgatan och Folkungagatan i Göteborg.

- Utöver kontor planeras för restaurang, kafé och/eller bistro samt handel i bottenplanet.

