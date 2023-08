Skärholmen Centrum. Bild: Grosvenors

Afghanska smaker tar plats i Skärholmen

Uthyrning Skärholmen Centrum med sin fastighetsägaren Grosvenor har tecknat avtal med det afghanska restaurangkonceptet Shamali om etablering av en restaurang. Restaurangen får en yta på totalt 258 kvadratmeter med entré från Skärholmstorget. Parallellt har Skärholmen Centrum även hyrt ut en lokal till Godisparadiset med entré från samma torg. Etableringarna är en del av arbetet för att göra Skärholmstorget mer levande även under tider då torghandeln inte är öppen.

Skärholmens stadsdelsområde är Stockholms mest expansiva område och under de kommande åren ska tusentals nya bostäder byggas, fler företag etablera verksamhet och en knutpunkt för kollektivtrafik och transport skapas.



– Shamalis och Godisparadisets satsning i Skärholmen Centrum är en viktig del av arbetet för att stärka rollen som södra Stockholms stadskärna. Det gör utbudet än mer attraktivt för boende och besökare under större delar av dygnet och gör att vi skapar ett mer levande torg även under tider då torghandeln inte är öppen, säger Eva Enochsson, ansvarig hos fastighetsägaren Grosvenor.



Shamali är ett afghanskt restaurangkoncept med smakrika rätter från det afghanska och indiska köket. Lokalen, som tillträddes 1 juli, är under ombyggnad och ska ha plats för 105 gäster med såväl traditionell Afghani som ett allmänt gästområde plus ett VIP-rum. Restaurangen beräknas öppna i höst. Under hösten öppnar även godiskonceptet Godisparadiset en butik i Skärholmen Centrum.



Det är sedan tidigare klart att H&M gör en nysatsning i Skärholmen Centrum och att flera befintliga hyresgäster - däribland stora modekedjor - storsatsar. Tidigare i år har Skärholmens stadsdelsförvaltning med sina 350 anställda flyttat in i nya lokaler vid Måsholmstorget i Skärholmen Centrum och food courten har uppdaterats. Polisen etablerar dessutom ett nytt lokalpoliskontor med utbildningslokaler i Skärholmen med en total yta på 8 500 kvadratmeter med beräknad inflyttning om ett år.

