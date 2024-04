Ulrika Hallengren. Bild: Josefin Widell Hultgren

Wihlborgs minskar förvaltningsresultatet

Bolag Wihlborgs redovisar ett lägre förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna uppgick till 1 040 miljoner kronor (971), en ökning med 7,1 procent mot föregående år.

Nettouthyrningen blev 29 miljoner kronor (6), och innebär att bolaget har nu haft 36 kvartal i rad med positiv nettouthyrning, enligt Hallengren.



Driftnettot uppgick till 718 miljoner kronor (667).



Förvaltningsresultatet uppgick till 424 miljoner kronor (457), en minskning med 7,2 procent mot föregående år.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -59 miljoner kronor (-28). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 103 miljoner kronor (-99).



Resultatet före skatt var 468 miljoner kronor (330).



Resultatet efter skatt blev 348 miljoner kronor (255), och per aktie 1,13 kronor (0,83).



Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 90,39 kronor (92,08).



Den del av intäkterna som är ren hyra ökade med tio procent, medan serviceintäkterna, vilka huvudsakligen består av kostnader som överförs på hyresgästerna, minskade med tolv procent under perioden.



– Här spelar minskade intäkter från våra danska kantiner in, liksom lägre tilläggsdebitering för energi. Då vår målsättning är att minska den totala energianvändningen i våra fastigheter blir en naturlig följd att denna intäktsdel minskar, säger vd Ulrika Hallengren.



Enligt henne finns det en fortsatt efterfrågan på högkvalitativa fastigheter i bra lägen.



– Man kan läsa konsultrapporter om ökande vakanser i Sveriges största städer, så även i Malmö. Tittar man på detaljerna kan man se att Wihlborgs vakanser i Malmö minskar, medan andra aktörer ökar sina. Generellt är det lokaler av lägre kvalitet i sämre lägen som blir lidande, medan det finns fortsatt efterfrågan på hög kvalitet i bra läge.

