Företag inom varuhandeln ökade sina lager med 1,3 miljarder kronor under tredje kvartalet visar ny statistik från SCB. Bild: Istock

Varuhandeln ökar sina lager i tredje kvartalet 2023

Handel Svenska företags lager minskade totalt med 7,4 miljarder kronor i fasta priser under tredje kvartalet 2023, jämfört med föregående kvartal. Företag inom varuhandeln ökade dock sina lager med 1,3 miljarder kronor under tredje kvartalet. Störst uppgång hade motorhandeln, där lagret ökade med 1,7 miljarder kronor. Detta visar ny statistik från SCB.

Industrins totala lager minskade med 8,7 miljarder kronor under tredje kvartalet. Det motsvarar en nedgång med 3,0 procent i volym. Varuhandelns lager ökade med 1,3 miljarder kronor under tredje kvartalet. Det motsvarar en uppgång med 0,4 procent i volym.



Lager av råvaror och förnödenheter i den totala industrin ökade med 0,7 miljarder kronor och lager av produkter i arbete, färdiga varor och handelsvaror minskade med 9,4 miljarder kronor. Det innebär att industrins totala lager minskade med 8,7 miljarder kronor under tredje kvartalet.



Företag inom varuhandeln ökade sina lager med 1,3 miljarder kronor under tredje kvartalet. Störst uppgång hade motorhandeln, där lagret ökade med 1,7 miljarder kronor. Partihandeln ökade lagret med 1,6 miljarder kronor och inom detaljhandeln minskade lagret med 2,0 miljarder kronor.

