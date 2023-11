Trianons kontorsfastighet Druvan 1, i centrala Malmö. Bild: Trianon

Trianon minskar sitt förvaltningsresultat

Bolag Trianon visar upp lägre förvaltningsresultat under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. – I utmanande tider med hög inflation och stigande räntor är det särskilt viktigt att fokusera på det som vi som bolag faktiskt kan påverka, säger vd Olof Andersson.

– Allt är inte heller beroende av omvärldsfaktorer - det finns mycket som vi själva kan styra genom hårt och fokuserat arbete. Här ser vi att vårt dagliga gnet i uthyrningsarbetet samt renoveringar och energieffektiviseringar i det befintliga beståndet genererar goda resultat. Våra kostnadsbesparingar ger också resultat, vilket syns i vår överskottsgrad som är 75 procent, säger vd Olof Andersson i vd-ordet till delårsrapporten.



Under det tredje kvartalet ökade Trianons hyresintäkter med 4 procent och driftnettot ökade med 6 procent. I jämförbart bestånd har hyresintäkterna ökat med 8 procent och driftnettot med 11 procent. Förvaltningsresultatet minskade under kvartalet med 43 procent, på grund av väsentligt högre finansieringskostnader mot föregående år.



– Långsiktigt är Trianons affär intakt. Det är den eftersom vi är på rätt plats i rätt segment. Hyrorna går uppåt och i Malmö, Burlöv och Svedala finns en stark efterfrågan på hyresbostäder med 130 000 bostadssökande i kö. Rådande bostadsbrist kan antas bli ännu mer påtaglig i takt med att byggandet minskar. Den ökade efterfrågan på hyreslägenheter gynnar dock oss och vår affär, menar Olof Andersson.



– Räntor går upp och räntor går ner, och efter omställningen och fortsatt hårt arbete är jag helt övertygad om att det går att göra bra affärer, även med dagens räntenivåer. Vi ser trots allt ljust på 2024, avslutar vd:n.



Resultat i korthet januari-september 2023



Hyresintäkterna ökade med 7 procent och uppgick till 549,7 Mkr (514,7). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 13 procent.

Driftsöverskottet ökade med 13 procent och uppgick till 374,8 Mkr (333,2) och överskottsgraden uppgick till 68 procent (63). I jämförbart bestånd ökade driftsöverskottet med 18 procent.

Förvaltningsresultatet uppgick till 116,3 Mkr (196,5).

Periodens resultat uppgick till 108,4 Mkr (481,1) motsvarande ett resultat per aktie om 0,42 kr per aktie (2,90) före utspädning och 0,42 kr per aktie (2,89) efter utspädning.

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till -46,9 Mkr (177,6), varav 15,6 Mkr (92,0) avsåg projektvinster.

Värdeförändring derivat uppgick till 38,3 Mkr (202,7).

Ämnen