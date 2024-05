Karin Witalis ansvarar för SEPREF:s konsensusprognos. Den har genomförts 63 gånger – under omkring 15 års tid – vilket ger unika möjligheter till historiska jämförelser. Bild: Samhällsbyggarna

Stigande primehyror och stabilisering – ny prognos för andra kvartalet

Ekonomi/Finansiering Seprefs konsensusprognos för andra kvartalet 2024 avseende utvecklingen av hyror och avkastningskrav för kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö visar att trenden med stigande hyror i prime-segmentet är fortsatt stark.

För 63:e gången genomför branschnätverket Sepref sin kvartalsvisa enkätundersökning avseende utvecklingen av hyror och avkastningskrav för kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö på kort och lite längre sikt. Det är hyror och avkastningskrav för moderna kontor i bästa läge som prognostiseras, så kallade prime-kontor.



– Trenden med stigande hyror i det mest attraktiva, så kallade prime-segmentet, är fortsatt stark. Parallella trender som "flight to quality", minskat ytbehov och höga hållbarhetskrav bidrar till att hålla uppe primehyresnivåerna, kommenterar Karin Witalis som ansvarar för undersökningen inom Sepref.



Den kortsiktiga hyresprognosen som sträcker dig fram till slutet av kvartalet, alltså den 30 juni, pekar på en höjning av primehyresnivån i Stockholm och Malmö, till 9000 respektive 3300 kronor per kvadratmeter och år. Hyresnivån i Göteborg väntas förbli oförändrad på kort sikt på 4000 kronor per kvadratmeter och år.



Hyresprognosen på ett års sikt är fortsatt balanserad med en fortsatt betydande andel som förväntar sig oförändrade kontorshyror. Andelen som förväntar sig stigande kontorshyror på ett års sikt har dock ökat i såväl Stockholm som Göteborg.



Den andra delen av konsensusprognosen avser avkastningskrav, eller yielder. Den kortsiktiga prognosen för avkastningskraven, prime office yield, pekar fortsatt uppåt i Göteborg (4,65%) men har stabiliserats i Stockholm och Malmö.



– De senaste två åren har den kortsiktiga yieldprognosen stigit snabbt i alla tre städerna. Nu ser vi en stabilisering i både Stockholm och Malmö. Det ska bli spännande att följa utvecklingen kommande kvartal. I yieldprognosen på ett års sikt har andelen som förväntar sig stigande avkastningskrav kommit ned kraftigt de senaste 2-3 kvartalen. Nu ser vi även att andelen som förväntar sig sjunkande avkastningskrav på ett års sikt börjar komma tillbaka, avslutar Karin Witalis.

Ämnen