SLP ökar förvaltningsresultatet och reviderar finansiella riskbegränsningar. Bild: SLP

SLP ökar förvaltningsresultatet med 36 procent

Bolag SLP ökade hyresintäkter, förvaltningsresultat och driftnetto under 2023. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,55 kronor. Parallellt passar SLP på att revidera sina finansiella riskbegränsningar.

Januari-december 2023:

• Hyresintäkterna ökade med 42% och uppgick till 585 mkr (411).

• Driftsnettot ökade med 49% och uppgick till 487 mkr (327).

• Förvaltningsresultatet ökade med 36% och uppgick till 303 mkr (222).

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,55 kr (2,39).

• Substansvärdet (NAV) per aktie efter utspädning ökade under perioden med 15% och uppgick till 25,26 kr.

• Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter om 236 mkr. Detta trots att det genomsnittliga direktavkastningskravet i den externa värderingen ökat med 30 baspunkter.

• Hållbar finansiering uppgick vid periodens utgång till 2 598 mkr (1 700), motsvarande 53% (41) av låneportföljen.

• Installerad effekt i solcellsanläggningar uppgick vid periodens utgång till 14,2 MW (4,4).

• 12 fastigheter har förvärvats och tillträtts med en total uthyrningsbar yta om 223 tkvm och ett fastighetsvärde om 1 504 mkr (1 288).

• Förvärv av nybyggnationsprojekt om 11 tkvm i Katrineholm tillsammans med ett 15-årigt hyresavtal. Då tillträde är villkorat av att bygglov erhålls samt att markförvärvet godkänns av kommunen återspeglas det inte i boksluts-kommunikén.

• Tidigare CFO Tommy Åstrand har utsetts till ny vd i SLP från och med årsstämman den 26 april 2023. Tidigare vd Peter Strand har tillträtt som transaktionsansvarig och vice styrelseordförande. Matilda Olsson, tidigare ekonomichef, har samtidigt tillträtt som CFO.

• Bolaget har i maj respektive november genomfört riktade nyemissioner av B-aktier om sammanlagt 1 100 mkr. Genom emissionerna ökar antalet aktier med sammanlagt 42 miljoner st.

• Teckningsoptioner av serierna TO1-4 har utnyttjats till fullo och SLP har tillförts 12,2 mkr. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier med 1,95 miljoner st.



Vd Tommy Åstrand kommenterar:

– Vi genomförde en riktad nyemission under det fjärde kvartalet om 550 mkr i syfte att kunna expandera ytterligare med en balanserad riskprofil. Substansvärdet per aktie ökade med 15 procent under 2023 och vi har varje kvartal redovisat positiva värdeförändringar för våra fastigheter, trots att det genomsnittliga avkastningskravet höjts med 30 baspunkter under året.



Parallellt passar SLP på att revidera sina finansiella riskbegränsningar.



Styrelsen i SLP har utvärderat bolagets strategi och kan konstatera att bolagets tillväxt sedan starten 2019, med 56 transaktioner av förädlingsbara logistikfastigheter i södra Sverige, varit mycket framgångsrik. Bolaget har överträffat sina övergripande mål utan att vara i närheten av de finansiella riskbegränsningarna. Styrelsen har gjort bedömningen att de övergripande målen framöver kan uppnås även om risknivån i två av bolagets tre finansiella riskbegränsningar sänks.



Övergripande mål

• SLP ska generera en genomsnittlig årlig tillväxt i substansvärde (NAV) per aktie om lägst 15 procent.

• SLP ska genera en genomsnittlig årlig ökning av förvaltningsresultatet per aktie om minst 15 procent.



Reviderade riskbegränsningar

• En långsiktig belåningsgrad om högst 55 procent (tidigare högst 60 procent).

• En soliditet om lägst 40 procent (tidigare lägst 35 procent)



Det tredje måttet – en räntetäckningsgrad om lägst 2,5 gånger – hålls oförändrat.



Tommy Åstrand kommenterar:

– Efter en genomgång av våra övergripande mål och riskbegränsningar i samband med bokslutet har vi gjort bedömningen att vi kan uppnå de övergripande målen även med en sänkt risknivå. SLP är och ska vara ett tillväxtbolag. Med en sedan länge bevisad affärsmodell, en god finansiell ställning och attraktiva förädlingsbara fastigheter har vi alla förutsättningar att fortsätta vår expansiva resa.

