Studio är den första byggnaden att bli såld i kontorsprojektet i Warszawa. Bild: Skanska

Skanska gör miljardförsäljning i Polen

Transaktioner Skanska har sålt den första byggnaden av kontorsprojektet Studio i Warszawa, Polen, för cirka en miljard kronor. Köpare är Stena Real Estate AB. Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Europa i det andra kvartalet 2024. Tillträdet till fastigheten är planerat till det tredje kvartalet 2024.

Studion ligger i stadsdelen Wola i Warszawa. Detta område låser ett ökat antal företag som är intresserade av att verka i denna växande del av staden. Den första fasen av projektet har en uthyrningsbar på 17 600 kvadratmeter, vilken till 98 procent är uthyrd. Hyresgästerna inkluderar bland annat bolag från Société Générale Group, försäkringsbolaget Unum Zycie, C.H. Robinson och Business Link. Byggnationen av den första byggnaden startade i september 2021 och håller just på att avslutas under innevarande kvartal.



Studion är utvecklad med målet att leverera hållbara kontorsytor, möjliggöra ansvarsfull resursanvändning och stödja hyresgästernas välmående. Den är certifierad enligt LEED Core & Shell, nivå Platinum, och förväntas även få certifieringarna WELL Core & Shell, WELL Health & Safety Rating och Building without Barriers.



Byggnationen av den andra etappen startade under det fjärde kvartalet 2023 och den beräknade vara färdigställd under fjärde kvartalet 2025. Totalt kommer projektet att erbjuda en uthyrningsbar yta på cirka 43 000 kvadratmeter.

