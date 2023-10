Årsutvecklingen för Byggkostnadsindex minskade till 7,5 procent i september, säger färsk statistik från SCB. Bild: iStock

Septembers byggkostnadsindex fortfarande högt – men lägre än augustis

Ekonomi/Finansiering Byggkostnadsindex för flerbostadshus sjönk med 0,2 procent i september 2023 jämfört med augusti 2023. Men jämfört med september 2022 steg Byggkostnadsindex med 7,5 procent. Motsvarande ökning i augusti låg på 9,0 procent.

Byggkostnadsindex för flerbostadshus sjönk med 0,2 procent mellan augusti och september 2023. Under motsvarande period 2022 ökade Byggkostnadsindex med 1,2 procent.



Entreprenörernas kostnader sjönk med 0,1 procent, medan byggherrekostnaderna sjönk med 0,6 procent. De båda grupperna utgör 82 procent respektive 18 procent av Byggkostnadsindex.



Kostnaderna för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 2,0 procent. Mest ökade kostnaderna för dieselolja, 7,5 procent. Kostnaderna för löner och maskiner samt omkostnaderna var oförändrade.



Entreprenörernas byggmaterialkostnader sjönk med 0,4 procent. Mest sjönk kostnaderna för el-materiel och snickerier, 2,4 respektive 1,6 procent. Nedgången motverkades av att kostnaderna för övrigt byggmaterial, material för målning, betongvaror och vitvaror steg mellan 0,1 och 1,5 procent.



Om man ser till årstakten ser det lite annorlunda ut:



Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 7,5 procent mellan september 2022 och september 2023. Årstakten ökade under 2022 och fram till februari 2023, men minskade sedan till juli 2023. Under augusti 2023 ökade årstakten något men minskade igen i september 2023.



Entreprenörernas kostnader steg med 2,7 procent, vilket bidrog med 2,2 procentenheter till den totala ökningen i Byggkostnadsindex. Byggherrekostnaderna steg med 27,7 procent och påverkade Byggkostnadsindex uppåt med 5,3 procentenheter. De ökade byggherrekostnaderna beror till stor del på att räntekostnader steg med 64,0 procent.



Entreprenörernas kostnader för maskiner och omkostnader steg med 9,0 respektive 4,6 procent, medan kostnaderna för löner ökade med 4,4 procent mellan september 2022 och september 2023. Kostnaderna för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 2,1 procent. Inom denna grupp ökade kostnaderna lastbilstransporter och dieselolja med 6,5 respektive 3,9 procent, medan ökningen motverkades av att kostnaderna för elkraft sjönk med 9,8 procent.



Bland entreprenörernas kostnader steg byggmaterialkostnaderna med 0,7 procent mellan september 2022 och september 2023. Alla materialkostnader ökade, förutom kostnaderna för armeringsstål och trävaror som sjönk med 20,6 respektive 17,5 procent, samt kostnaderna för järn och stål inklusive armeringsstål som sjönk med 11,3 procent. Mest ökade kostnaderna för övrigt byggmaterial och vitvaror med 9,5 respektive 8,7 procent.

