World Trade Center Stockholm. Bild: Wikimedia commons

Sandvik förlänger och renoverar i WTC

Bygg/Arkitektur Sandvik har valt att fortsätta sitt samarbete med Alecta och förlänger således ca 4 000 kvadratmeter kontorslokaler i World Trade Center.

I september förra året gick Sandvik ut med ett sökuppdrag för sitt huvudkontor i Stockholm. Nu, nästan ett år senare, är projektet i mål. Kontoret totalrenoveras till en modern och flexibel arbetsplats i linje med Sandviks nya arbetsplatsstrategi. Cushman & Wakefield har agerat hyresgästrådgivare till Sandvik i projektet.



– Vår ambition med det här projektet har varit att skapa en modern och flexibel arbetsplats som är optimerad utifrån de behov vi har i en global, digital och samarbetsfrämjande arbetsmiljö. Vårt samarbete med Cushman & Wakefield har varit väldigt öppet och givande, och vi är mycket nöjda med resultatet så här långt. Nu ser vi fram emot när vi får flytta in i det nya kontoret och se slutresultatet när renoveringen är genomförd, säger Georg Taschner, Head of Facility Management HQ på Sandvik.



– Det har varit väldigt roligt att arbeta med en så engagerad och intressant kund som Sandvik. Att komma in som hyresgästrådgivare tidigt i processen under arbetet med arbetsplatsstrategi har varit avgörande för projektets framgång. Sandviks kunskap samt inställning angående värnande om deras anställda är något som har genomsyrat hela projektet. Ska bli fantastiskt roligt att se Sandvik tillsammans med Alecta skapa ett fantastiskt framtida kontor, säger Astrid Lundman, Hyresgästrådgivare på Cushman & Wakefield.

Ämnen