Safa Mahmoudi. Bild: TM & Partners

Safa Mahmoudi tar över som managing partner på TM & Partners

Bolag TM & Partners har utsett Safa Mahmoudi till ny Managing Partner. Han efterträder Kristoffer Stråth som återgår till att på heltid verka som ansvarig delägare för byråns tvistelösningsgrupp.

Safa Mahmoudi är verksam i byråns fastighetsgrupp med fokus på nationella och internationella fastighetstransaktioner och kommersiell hyresrätt, och har varit med i byråns ledningsgrupp sedan 2020. Han kommer parallellt med sin roll som Managing Partner fortsätta sin verksamhet i byråns fastighetsgrupp som tidigare.

– Det är med stor entusiasm jag tar över rollen som MP. Under Kristoffers ledning har vi gjort en enastående förflyttning från en boutique-byrå med trettiotal anställda som "punch above our weight", till storbyrå med närmare åttio anställda som bistår våra klienter vid deras mest komplexa affärer, säger Safa Mahmoudi och fortsätter:

– Idag står vi inför nya möjligheter och utmaningar och jag ser fram emot att leda den förändring som vår omvärld och utvecklingen inom AI kräver av oss advokater. Idag behövs ett innovativt förhållningssätt. Utöver att vara experter med specialistkunskap vill våra klienter ha alltmer strategisk och bred rådgivning; vi förväntas inte bara besitta nödvändig juridisk expertis och erbjuda hög tillgänglighet utan också vara "trusted advisors" som agerar bollplank och affärspartner i bredare kontext. Denna utveckling utmanar invanda tankemönster och kräver ett tydligt och medvetet affärsmannaskap, engagemang i alla led och nyfikenhet på vår omvärld. Här ska vi på TM & Partners vara bäst i klassen.

– Det är helt rätt att utse Safa till ny MP. Han står för byråns viktigaste grundvärderingar och har ett affärsdriv som är unikt! Jag vet att han är helt rätt person att fortsätta leda byråarbetet med ambition att realisera den otroliga kraft och potential vi har i huset – till nytta för firman och våra klienter. Jag är extremt hedrad över att ha haft förtroendet att vara MP sedan 2018. Nu kommer jag att fokusera på att leda och utveckla byråns tvistlösningsteam. Jag ser stora möjligheter för fortsatt tillväxt av verksamhetsgruppen och bygga vidare på de alltmer spännande och utmanande uppdrag vi får. Det ska dessutom bli riktigt kul att fullt ut kunna ägna mig åt klientarbete igen, säger Kristoffer Stråth.



Samtidigt som MP-bytet har Cecilia Rudels, partner Bank & Finans, valts in som ny medlem i byråns ledningsgrupp. Ledningsgruppen på TM & Partners består av Safa Mahmoudi (managing partner), Anna Jerndorf (partner, arbetsrätt), Sten Hedbäck (partner, M&A), Cecilia Rudels (partner, Bank & Finans) och Ewa Ihrman (COO).

