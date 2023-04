Ingemar Rindstig delar med sig av sina spaningar efter årets upplaga av Mipim.

Rindstigs Mipim-spaningar: "Regeneration är det begrepp jag tar med mig"

Mipim Ingemar Rindstig är en av de mest rutinerade Mipim-besökarna med hela 27 Cannes-mässor i bagaget. Här är hans tankar efter årets upplaga av den franska fastighetsfesten.

"Den globala fastighetsmässan Mipim gick av stapeln som vanligt i Cannes i mitten av mars.

Fyra dagar med cirka 23 000 betalande deltagare, därutöver säkert lika många "hang arounds", fastighetspersoner som är på plats i Cannes utan att betala sig in på mässan. Cannes "intas"av fastighetsbranschen – så mötena kan man ha ändå. Men jag vill se montrarna/paviljongerna, tala med utställarna och gå på seminarier…..också.

Hur var det då?

Jo "set-up" var som vanligt, med snart sagt alla större städer/regioner i Europa som utställare, därtill företag och organisationer, från jordens alla hörn, inklusive USA, Kanada, Latinamerika och Asien.

Från Norden fanns Köpenhamn, Hesingfors, Sipa (Scandinavien International Property Association) och Stockholm/Uppsala. Varken Göteborg eller Malmö var på plats som utställare, vilket verkligen är illa – om man vill ha internationella investerare till sin region. Island visade upp sig på seminariesidan – klokt – dessutom imponerande intressanta facts från investeringssynpunkt.



Andra noteringar jag gjorde:

Portugal och Grekland överraskade mig med bra, positiv ekonomisk utveckling, intressant med ökande investeringsvolymer, även om det är från låg nivå. Japan var på plats med stor monter och intressant information. Eftersom de gigantiskt stora japanska pensionsfonderna tänker investera i fastigheter globalt och eftersom flera europeiska investerare är på väg in på japanska fastighetsmarknaden så samlades många intresserade där.

Inga ryssar fanns på plats – deras stora paviljonger ersattes främst av ett antal arabländer; Egypten, Saudiarabien och Arabemiraten. Imponerande.

Och så då trä! Den stora Londonpaviljongen nästan helt i trä. Och fonder bildas som satsar på träbyggande.



Vad tror man då om fastighetsbranschen nu och framöver?

Osäkerheten är dominerade, inte pessimism men osäkerhet. Och då handlar det om finansiering och räntenivå, där osäkerheten grundar sig i

att få, om ens någon, förstår inflationen. Däremot är kassaflödena bra på de flesta håll,

hyrorna/uthyrning är bra, inte några ökade vakanser att tala om.



Hållbarhetsfrågorna (ESG) dominerade totalt ämnesmässigt. Hos såväl utställare som på seminarieinnehåll.

Bra tycker jag, eftersom cirka 40 procent av energiförbrukning och växthusgasvolym härrör från fastigheter/bygg. Transportsektorn står för väsentligt mindre, flyget för under två procent.

Det finns en insikt, att byggnader som inte klarar acceptabel prestanda på området blir så kallade stranded assets, det vill säga fastigheter utan värde. Så det måste bli extremt mycket ombyggnader framöver – regeneration är det begrepp jag tar med mig från årets Mipim. Cirka 85 procent av Europas byggnader är äldre än 15 år och därmed sannolikt i behov av renovering, många rentav regeneration, alltså med ändrat användningsområde.

Ombyggnader är nog en väsentlig del av framtiden för byggföretag. Jag träffade en utställare, Spegra, ett serbiskt företag, som är helt specialiserat på ombyggnader sedan 25 år. De har framtiden för sig, tror jag."

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

