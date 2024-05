Regeringen har gett klartecken för ny domstolsbyggnad i Växjö. Bild: Doubleaction/ON Arkitekter

Regeringen har gett klartecken för ny domstolsbyggnad i Växjö

Bygg/Arkitektur Regeringen har nu gett tillstånd till Domstolsverkets begäran om att ingå hyresavtal för en ny domstolsbyggnad i Växjö. Byggstarten är planerad till början av sommaren 2024 och med beräknad inflyttning under hösten 2026.

Domstolsbyggnaden är ritad av ON Arkitekter och kommer uppföras i den nya stadsdelen Bäckaslöv. Planeringen av den nya domstolsbyggnaden har pågått under flera år och att regeringen nu har gett klartecken gläder domstolarna.



– Vi får lokaler som både nu och på sikt kommer att ge väldigt goda förutsättningar för hela tingsrätten, såväl för den allmänna domstolen som för mark- och miljödomstolen, att bedriva en bra och effektiv verksamhet, säger tingsrättens chef, lagmannen Lars-Olle Larsson.



– Den nya domstolsbyggnaden kommer ge oss riktigt bra möjligheter för förvaltningsrättens verksamhet. Arbetsmiljön för medarbetarna blir också mycket bättre, säger Claes Mårtensson, lagman vid Förvaltningsrätten i Växjö.



– De nya lokalerna kommer erbjuda en god och stimulerande arbetsmiljö med bra logistik, hög säkerhet och lokaler som är tillgängliga för alla, säger Harald Pleijel, fastighetsdirektör på Domstolsverket.



Fakta om nya domstolsbyggnaden:

Byggentreprenör: Skanska

Fastighetsägare: Vacse

Hyresgäst: Domstolsverket

Arkitekt: ON Arkitekter

Cirka 9 200 kvadratmeter förhyrd yta

Cirka 200 arbetsplatser

16 förhandlingssalar, varav 3 säkerhetssalar

