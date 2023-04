P-G Persson, avgående vd för Platzer. Bild: Platzer

Platzer minskar förvaltningsresultatet

Ekonomi/Finansiering Förvaltningsresultatet uppgick till 161 miljoner. Här var motsvarande siffra i fjol 173 miljoner kronor. Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter uppgick till 0 miljoner kronor (937), medan omvärderingar av finansiella instrument och finansieringsavtal påverkade resultatet med -87 miljoner kronor (343).

P-G Persson, vd på Platzer, kommenterar:

– Resultatet av att många av våra projekt, såsom exempelvis Kineum, har avslutats eller är på väg att avslutas kommer att synas i resultaträkningen successivt under året. I kombination med indexökningen för 2023 innebar det att driftsöverskottet ökade med 32 miljoner kronor till 266 miljoner kronor under första kvartalet jämfört med samma period föregående år. Tyvärr räcker inte ökningen till för att kompensera för det ökade finansnettot som under perioden var -97 miljoner kronor , en försämring med 44 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2022. Förvaltningsresultatet har därmed minskat till 161 miljoner kronor (173), vilket samtidigt visar att vi kan hålla uppe ett starkt kassaflöde trots kraftigt höjda räntor.



– Förutom projektavsluten och indexökningen bidrog även den starka nettouthyrningen under första kvartalet till att intjäningsförmågans driftsöverskott ökade med 20 miljoner kronor till 1 142 miljoner kronor. Extra roligt är att uthyrningen i huvudsak skett i våra befintliga kontorsförvaltningsfastigheter, vilket ger ett snabbare tillskott av kassaflöde eftersom inflyttningstiden normalt är kortare än i en projektfastighet. Dessutom visar den starka uthyrningsaktiviteten att lågkonjunkturen ännu inte har fått effekt på potentiella hyresgästers behov av lokaler i våra kontorsfastigheter, säger P-G Persson.



Första kvartalet

Hyresintäkterna ökade till 350 miljoner kronor (311)

Förvaltningsresultatet uppgick till 161 miljoner kronor (173)

Periodens resultat uppgick till 78 miljoner kronor (1 382)

Fastighetsvärdet uppgick till 27 387 miljoner kronor (26 994)

Resultatet per aktie uppgick till 0,65 kronor (11,53)

Stark nettouthyrning och ett stort antal nya kontrakt

Hållbar finansieringsmodell och dagliga förbättringar ger stabil grund på osäker marknad

Minskad energianvändning och steg mot mer återbruk

Merkurhuset vann Kasper Salin-priset för Sveriges bästa byggnad

Schenker Logistics var första hyresgäst att flytta in i Sörred Logistikpark

Ämnen