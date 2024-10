Sankt Eriksgatan 20 blir den senaste etableringen för Scandics nya koncept. Bild: Kajsa Göransson

Pandox värd för nya konceptet på Kungsholmen

Uthyrning Scandic har öppnat sitt andra Scandic Go-hotell med 234 rum i Stockholm. Tillsammans med fastighetsägaren Pandox öppnar bolaget nu ett nytt hotell på Fridhemsplan, Kungsholmen. Parterna har genomfört en omfattande renovering av hotellet som nu står öppet för att välkomna gäster som vill upptäcka Stockholms nöjes- och upplevelseutbud.

Fridhemsplan är en av de stora inkörsportarna till centrala Stockholm där bostäder, restauranger, barer, affärer och stora grönområden skapar en levande och pulserande stadsdel som attraherar både fritids- och affärsresenärer.



Ett bra pris, inbjudande design, smidig självservice samt frukost och varm mat under dygnets alla timmar är centrala delar av det nya Scandic Go-varumärket. Hotellrummen på Scandic Go har en ung design, smarta lösningar och fyndiga förvaringsmöjligheter, vilket efterfrågas av en ny målgrupp av fritidsresenärer som vill ta del av stadens nöjes- och evenemangsutbud i stället för själva hotellvistelsen.

– Det känns fantastiskt att få öppna vårt andra Scandic Go-hotell i Stockholm. Sedan starten för lite mer än ett år sedan, har vårt varumärke i det snabbväxande ekonomisegmentet tagits emot väl av både gäster och samarbetspartners. Jag ser nu fram emot att etablera en stark närvaro på Kungsholmen, en del av vår huvudstad där Scandic sedan tidigare inte varit verksamma. Stockholm är en viktig marknad för oss och vi sänder nu en tydlig signal, att vi med stort engagemang fortsätter skapa reseanledningar till Stockholm, säger Peter Jangbratt, landschef Sverige på Scandic Hotels.



– Vi ser mycket fram emot att Scandic Go Sankt Eriksgatan 20 nu öppnar. Hotellet är ett tydligt exempel på vårt aktiva värdeskapande som fastighetsägare. Vi förvärvade fastigheten under inledningen av 2023 och har sedan dess byggt till, renoverat och positionerat hotellprodukten tillsammans med Scandic. Det är spännande att vara en del av Scandics expansion inom ekonomisegmentet och varumärket passar både hotellfastigheten och dess centrala läge mycket väl, säger Tobias Ekman, Head of Property Management Nordics på Pandox.



Hotellet har miljöcertifierats med Svanen och genom att testa nya material, samt satsa på hållbara ytskikt och inredning med så låga CO2-utsläpp som möjligt vill Scandic Go erbjuda en miljövänligare hotellupplevelse. Återvunnet material har prioriterats på hotellet, till exempel stolar tillverkade av kaffesump och bordsskivor av återvunna textilier. I den mån det är möjligt kan de saker som används på hotellet plockas isär för vidare användning eller återvinning.



Efter öppning driver Scandic två hotell under varumärket Scandic Go fördelat på 358 rum.

