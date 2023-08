Per Ångquist blir ny vd för Archus Arkitektur. Bild: Archus Arkitektur

Ny vd för Archus Arkitektur

Bolag Styrelsens ordförande för Archus Arkitektur, tillika koncernchefen för Archus AB, Gustav Källén har utsett Per Ångquist som ny vd för Archus Arkitektur. Han tillträder rollen den 1 september 2023.

Per Ångquist har under de senaste åren grundat och arbetat med att utveckla företaget HOMR och dess teknologi för algoritmisk design av byggnader. Med Pers omfattande erfarenhet från branschen i ledande befattning från bland annat WSP, Hifab och Belatchew så tillförs Archus Arkitektur en vd med god kundkännedom, affärsförståelse och dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla kunskapsföretag.



– Det känns inspirerande att en så utvecklingsorienterad och kreativ verksamhetsbyggare kliver in i rollen som vd för Archus Arkitektur. Per kommer att få en viktig roll i att utveckla vår arkitekturverksamhet för att möta morgondagens efterfrågan och hans erfarenheter och nätverk kommer att vara en viktig del i vår fortsatta expansion. Per har dessutom tidigare erfarenhet från ledningsarbete och kommer bli en viktig del i vidareutvecklingen av koncernen som helhet, Säger Gustav Källén, koncernchef för Archus.



– Svensk samhällsbyggnad och fastighetsutveckling står inför omfattande utmaningar, där vikten av kundförståelse, nya samarbetsformer och digitalisering kommer att vara avgörande för hur vi tillsammans med våra uppdragsgivare ska kunna utveckla fastigheter som möter morgondagens efterfrågan. Archus Arkitektur har ett starkt team och flera goda referenser som visar på dess förmåga att utveckla stadsdelar, formge byggnader och skapa långsiktiga värden. Jag är glad att få förtroendet att leda Archus Arkitektur och förväntansfull över att tillsammans med alla kompetenta kollegor vara en del av Archus utveckling framåt, Säger Per Ångquist.

Ämnen