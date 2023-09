Nrep köper av SPG. Bild: Nrep

Nrep förvärvar 283 nyproducerade hyreslägenheter

Transaktioner Nrep förstärker sin närvaro i Bålsta, Håbo kommun, genom att förvärva 283 nyproducerade lägenheter med hög hållbarhetsprofil av Scandinavian Property Group (SPG). Förvärvet ses av Nrep som ett bra tillfälle att öka närvaron i segmentet som trots rådande utmaningar har en stark efterfrågan driven av ett långvarigt underskott på bostäder.

Bild: Nrep

Carl-Adam von Schéele.

Transaktionen omfattar Väppeby 7:255; 7:256; 7:257 med en total yta om drygt 14 000 kvadratmeter boarea fördelat på tre byggnader. Fastigheten utgörs av bostäder mellan ett till fyra rum och kök med en snittstorlek på 49 kvadratmeter samt 165 parkeringsplatser och två kommersiella lokaler. Fastigheten är välbelägen i ett attraktivt bostadsområde med närhet till Bålsta Centrum och pendeltågsstationen samt naturområde.



Projektet som färdigställdes under sommaren 2023 är uppfört med investeringsstöd. Förvärvet sker via Nordens största core-plus-fond Nrep Income+ som nyligen genomförde en framgångsrik tredje stängning med cirka 3,1 miljarder kronor i kapital. Fastigheten håller en hög hållbarhetsstandard med bergvärme samt solceller installerade och förväntas bli certifierad enligt BREEAM In-Use Very Good.

– Genom detta förvärv fortsätter vi att driva positiv förändring inom fastighetsbranschen och ta oss an de stora utmaningar som den står inför, däribland det kraftiga behovet av bostäder. SPG har gjort ett fint arbete med fastigheten och vi har ambitionen att fortsätta minska koldioxidavtrycket och energiintensiteten genom att installera ytterligare solceller och skapa fler laddmöjligheter för elbilar, säger Carl-Adam von Schéele, Sverigechef för Nrep.



Detta är Nreps första bostadsprojekt i Bålsta men bolaget har sedan tidigare stark närvaro via sin logistikverksamhet Logicenters och exempelvis anläggningarna som utvecklats åt Dagab och Dahl. Genom den stora koncentrationen av logistikprojekt i Bålsta väntas en stark sysselsättningstillväxt med cirka 2 000 nya jobbtillfällen som kräver fler bostäder.

– Vi är mycket nöjda att Nrep som är en långsiktig ägare och dessutom redan etablerad på orten förvärvar dessa nyproducerade bostäder. SPG förvärvade projektet 2017 och har nu färdigställt samtliga bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter, säger Carl Zetterqvist, vd för SPG i Sverige.



Nrep är en långsiktig fastighetsinvesterare som äger, utvecklar och förvaltar med fokus på framförallt bostäder, modern logistik och samhällsfastigheter samt kontor. Bolaget har under de senaste åren expanderat kraftigt inom bostäder i Sverige och har nu en portfölj med cirka 3 700 bostäder under utveckling i olika faser. Dessutom förvärvade Nrep nyligen majoriteten i bostadsbolaget Klövern, med ambitionen att inom ett fåtal år komma upp till omkring 2 000 – 3 000 byggstarter per år, vilket gör bolaget till en av de större bostadsutvecklarna i Sverige.

