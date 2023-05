Andreas Wahlén, vd för NP3. Bild: Kristofer Lönnå

NP3: Vinterkostnader drog ner förvaltningsresultatet

Ekonomi/Finansiering Kvartalets förvaltningsresultat uppgick till 169 miljoner kronor (173), vilket är en minskning med 3 procent i jämförelse med föregående år. Minskningen härleds framför allt till högre räntekost­nader men också högre vinterkostnader. Förvaltningsresultatet per stamaktie uppgick till 2,68 kronor (2,83), en minskning med 5 procent, vilket ska ses i ljuset av att antalet stamaktier ökat efter den riktade emissionen i februari. Det skriver vd Andreas Wahlén.

Under fjolåret uppnådde NP3 sitt hittills högsta förvaltnings-resultat skriver Andreas Wahlén. Prognosen visar att förvaltningsresultatet kommer att minska under 2023, till följd av ökade räntekostnader. Detta är också något de kan se under innevarande års första kvartal.

"Jag kan konstatera att vår enkla affärsmodell, med fokus på långsiktighet, består även i dessa tider. Det gör även vår lång­siktiga och främsta prioritet: Att stärka förvaltningsresultatet per aktie med bibehållen eller lägre operationell och finansiell risk.



De högre vinterkostnaderna, som framför allt uppstått i vår norra region, är inget anmärkningsvärt. Som fastighetsbolag med fokus på norra Sverige är det naturligt med varierande vintrar och detta kvartal påverkade vinterkostnaderna resulta­tet med nästan 10 miljoner kronor mer än budget. Trots dessa höga vinterkostnader ökade driftöverskottet med 26 procent i jämförelse med första kvartalet 2022."



Första kvartalet i siffror

Hyresintäkterna uppgick till 445 miljoner kronor (364), en ökning med 22,3 procent mot föregående år.



Driftnettot uppgick till 304 miljoner kronor (242), en ökning med 25,6 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 169 miljoner kronor (173), en minskning med 2,3 procent mot föregående år.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -66 miljoner kronor (129). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -69 miljoner kronor (197).



Resultatet efter skatt blev 3 miljoner kronor (437). Resultat per aktie hamnade på -0,31 kronor (7,66).



Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 138,25 kronor (124,33).



Periodens nettoinvesteringar uppgick till 105 miljoner kronor (426) varav 0 miljoner (237) avsåg förvärv av fastigheter och 0 miljoner (28) avsåg investeringar i intresseföretag och joint venture. Periodens investeringar avsåg i sin helhet befintliga fastigheter och nybyggnation (166).

