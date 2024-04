Niam köper av Logistic Contractor. Bild: Logistic Contractor

Niam miljardköper logistik i Norge

Transaktioner Niam fortsätter sin nordiska expansion på logistikmarknaden genom förvärvet av en norsk logistikfastighet på 64 000 kvadratmeter från Logistic Contractor för 1,45 miljarder norska kronor, motsvarande cirka 1,37 miljarder svenska kronor.

Niam har tecknat avtal med Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor, och förvärvar en logistikfastighet som är under uppförande vid Gardermoen i Oslo, Norge. Fastigheten, på cirka 64 000 kvadratmeter, är fullt uthyrd till installationsdistributören Ahlsell på ett femtonårigt hyresavtal, som med detta etablerar sitt nya centrallager i Norge. Färdigställandet av det nya centrallagret är planerat till sommaren 2025.

Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 1,45 miljarder norska kronor, motsvarande cirka 1,37 miljarder kronor. Affären sker genom en mix av forward funding och forward commitment men Niam tillträder fastigheten först i samband med att den färdigställs under sommaren 2025.

– Vi är glada för att återigen få samarbeta med Wästbygg Gruppen och härmed kunna lägga till ännu en modern logistikanläggning i vår nordiska portfölj. Affären sker genom en mix av forward funding och forward commitment, och är ett exempel på Niams förmåga att strukturera affärer på ett sätt som passar alla parter. Framöver fortsätter vår expansionsresa och vi letar aktivt efter förvärv av kvalitativa logistikanläggningar i starka logistiknoder runt om i Norden, säger Henrik Gerdin, fondchef på Niam.

– Detta är Niams första investering inom logistik i Norge, och vi är mycket nöjda med att köpa en toppmodern och framåtriktad logistikbyggnad med utvidgningsmöjligheter som kan stödja Ahlsells tillväxtambitioner. Fastigheten utvecklas av Logistic Contractor och i nära samarbete med Ahlsell, som har höga hållbarhetsambitioner för den nya anläggningen. En solcellspark kommer att installeras på taket och bergvärme har valts som uppvärmningskälla. Det nya Ahlsell-lagret kommer sannolikt att bli det största som har byggts i Norge och vi ser fram emot att följa byggprocessen, säger Morten Roland, Niams landschef i Norge.

– Vi ser mycket positivt på att vi kan erbjuda Niam attraktiva fastighetsförvärv. Detta är LCs andra affär tillsammans med dem, då Niam tidigare har förvärvat en anläggning som vi utvecklat åt Mathem i Stockholm. Om cirka femton månader kommer vi att överlämna en toppmodern och högkvalitativ logistikanläggning till både Ahlsell och Niam, och vi ser fram emot ett gott samarbete under produktionstiden, säger Jonas Jönehall, vd och koncernchef för Wästbygg Gruppen.



Tomten, belägen i Eidsvoll norr om Oslo, omfattar 266 000 kvadratmeter och fastigheten har förutom 64 000 kvadratmeter ytterligare vidareutvecklingspotential på 20 000 kvadratmeter. Det geografiska läget utgör en viktig fördel med närhet till europaväg, tågstation och flygplats. Projektet har en stark ESG-profil och byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt Breeam-NOR 6.0 Very Good.



Cushman & Wakefield Norge/Sverige har tillsammans med 60 Grader Næringsmegling och Ræder Bing Advokatfirma bistått Logistic Contractor i affären.

Ämnen