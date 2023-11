Ylva Sarby Westman, vd för Neobo. Bild: Neobo

Neobo lägger hoppet till hyresförhandlingarna

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbolaget Neobo, en avknoppning från SBB, redovisar hyresintäkter på 224 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2023 (213). Hyreshöjningarna har inte fullt ut kompenserat för våra ökade kostnader men vi ser positivt på kommande hyresförhandling, skriver vd:n.

Fastighetsbolaget Neobo redovisar ett lägre förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan.



"Vi har under året lagt grunden för att öka avkastningen från vår fastighetsportfölj genom att höja hyresintäkterna, sänka vakansgraden och genomföra värdeskapande investeringar. Hyreshöjningarna har inte fullt ut kompenserat för våra ökade kostnader men vi ser positivt på

kommande hyresförhandling", säger vd Ylva Sarby Westman i rapporten.



Trepartsöverenskommelse mellan Hyresgästföreningen, Allmännyttan och Fastighetsägarna innebär bland annat att räntor och inflation är variabler som ska beaktas vid hyresjusteringen.



"Eftersom vi nu har haft en längre tid med hög inflation och stigande räntor är det vår bedömning att utfallet i kommande hyresförhandling kommer att bli högre än den för 2023", säger Ylva Sarby Westman vidare.



Hyresintäkterna uppgick till 224 miljoner kronor (213), en ökning med 5,2 procent mot föregående år.



Driftnettot uppgick till 140 miljoner kronor (128), en ökning med 9,4 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 52 miljoner kronor (67), en minskning med 22,4 procent mot föregående år.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -392 miljoner kronor (-543).



Värdeförändringar finansiella instrumentet var -24 miljoner kronor (17).



Resultatet efter skatt blev -452 miljoner kronor (-477) och resultat per aktie hamnade på -3,11 kronor (-3,28).



Substansvärde per aktie låg på 48,60 kronor (65,86). Vid utgången av förra kvartalet var nivån 46,39 kronor.



Den ekonomiska uthyrningsgraden låg på 92 procent, jämfört med 91,7 i föregående kvartal.

Ämnen