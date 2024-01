Tomas Carlsson, vd för NCC. Bild: Jonathan Grevsen

NCC sålde noll fastigheter 2023 – rörelseresultatet sämre än väntat

Ekonomi/Finansiering Byggbolaget NCC:s marknad är fortsatt tudelad samtidigt som ökad prispress och resursbrist hos kommuner och regioner kan påverka negativt. Även när det syns en tydlig stabilisering av inflation och räntor, vilket inte ännu är fallet, kommer det att ta tid innan marknaden är ifatt. Det skriver vd Tomas Carlsson i rapporten för det fjärde kvartalet.

Affärsområdet Infrastructure fortsätter att utvecklas i positiv riktning och förbättrar enligt NCC-chefen resultatet kvartal för kvartal genom fokuserat och tydligt förbättringsarbete.

"Affärsområdet har en god marknad, särskilt inom de segment som vi valt att prioritera, bland annat vattenrening och energiutbyggnad", skriver Tomas Carlsson.



Infrastructures rörelsemarginal under kvartalet var 3,6 procent (2,4), mot väntade 2,5 procent.

"Inom både Building Sweden och Building Nordics märks effekterna av prispress till följd av det ekonomiska läget och den radikala minskningen av bostadsbyggandet", skriver Tomas Carlsson.



Även om NCC inte har någon egen bostadsutveckling är bolaget inte opåverkat av branschläget.

"Tydligt fokus och många projekt inom andra segment kompenserar till stor del. Både Building Sweden och Building Nordics har lönsamhet som står sig väl i en nordisk marknadsjämförelse", skriver han.



Under kvartalet uppgick Building Swedens rörelsemarginal till 1,9 procent (2,3) mot väntade 2,5 procent. Building Nordics rörelsemarginal var 3,7 procent (2,3), mot väntade 2,9 procent.



Han skriver att fastighetsmarknaden är fortsatt låst med mycket få transaktioner.

"NCC har inte sålt någon fastighet under året och endast resultatavräknat en som sålts tidigare. Vi fortsätter att bevaka läget och avvaktar en mer aktiv marknad. I kvartalet var uthyrningen högre än tidigare under året, vilket är positivt för möjligheterna att både sälja och starta nya projekt inom Property Development framöver", skriver Tomas Carlsson.



Kvartalet i siffror

Omsättningen sjönk 2,7 procent till 15 592 miljoner kronor (16 018). Utfallet kan jämföras med Modular Finance analytikerkonsensus som låg på 15 852.

Rörelseresultatet blev 358 miljoner kronor (544), väntat rörelseresultat var 409. Rörelsemarginalen var 2,3 procent (3,4).

Resultatet före skatt var 3 554 miljoner kronor (520).

Resultatet efter skatt blev 392 miljoner kronor (407), analytikerkonsensus 315.

Resultat per aktie hamnade på 4,02 kronor (4,13).

Orderingången landade på 16 159 miljoner kronor (12 280).

I utdelning föreslås 8,00 kronor per aktie (6,00). Utbetalning sker vid två tillfällen.

