Midstar förlänger avtal och renoverar Scandic Karlskrona

Bygg/Arkitektur I samband med att Scandic förlänger sitt långsiktiga hyresavtal med hyresvärden och fastighetsägaren Midstar, påbörjas arbetet för en totalrenovering av Scandic Karlskrona. Sammantaget byggs 75 nya hotellrum i en ny hotellbyggnad parallellt med att en takvåning adderas.

Tillsammans med fastighetsägaren Midstar kommer Scandic att totalrenovera samtliga av hotellets nuvarande 181 rum, sju mötesrum och allmänna ytor, med start under det fjärde kvartalet 2023. Midstar kommer även att uppföra en ny byggnad med cirka 75 nya rum på en del av hotellets parkering. När renoveringen slutförs under slutet av 2025, blir Scandic Karlskrona stadens största destinationshotell och kommer erbjuda 256 hotellrum.



Investering hänfört till konstruktion av ny hotellbyggnad, takvåning samt hotellrenovering bekostas av fastighetsägaren. Scandics investering avser fast inredning, exempelvis rumsinredning, kök, utensilier och möbler.



Hotellet kommer att hålla öppet under hela renoveringsperioden.

