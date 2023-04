Logicenters skriver nytt hyresavtal i Vestby

Vinhuset hyr av Logicenters. Bild: Logicenters

Uthyrning I Vestbys logistikpark har Logicenters skrivit på ett hyresavtal med Vinhuset, som är en del av Norgesgruppen, rörande Stormåsan 42. Vinimportören kommer att hyra in sig på 17 800 kvadratmeter och förväntas flytta in i september 2023.

Nu står det klart att Logicenters har skrivit på ett avtal med Vinhuset om att bli ny hyresgäst i Vestby logistikpark. Det långsiktiga hyresavtalet gäller 17 800 kvadratmeter i en av Logicenters nyutvecklade anläggningar i Vestby med adressen Stormåsan 42. Vinhuset kommer att hyra hela anläggningen där tomten är på totalt 27 000 kvadratmeter.



Sedan 2018 har Logicenters utvecklat logistikanläggningar på totalt 135 000 kvadratmeter i Vestby som är utspridda på bolagets totala markinnehav på 260 000 kvadratmeter. I och med överenskommelsen med Vinhuset är Logicenters nu helt uthyrda i Vestby och har börjat se över nya utvecklingsmöjligheter i regionen.



Anläggningen kommer att vara anpassad efter Vinhusets behov och rustad för företagets framtida tillväxt. Fastigheten byggs enligt Logicenters höga miljöprofil och är certifierad med BREEAM «Very Good». På taket kommer solceller att installeras och parkeringen kommer att innefatta en laddpark för elektriska last- och personbilar.

– Vi tackar NREP Logicenters för en smidig process hela vägen fram till signering och ser fram emot att flytta in i en ny modern byggnad som är anpassad för framtiden och våra behov. Det var viktigt för oss att få till en anläggning som håller en god miljöprofil med solceller på taket och med möjligheter att ladda elektriska fordon. Valet av plats föll också naturligt på Vestby då flera av våra samarbetspartners finns i området, säger Stig W Jørgensen, vd för Vinhuset.

– Vi på Logicenters tycker att det är roligt att få in Vinhuset i vår portfölj. Vinhuset och NorgesGruppen är företag med liknande värderingar som NREP när det kommer till hållbarhet. Vi är måna om att knyta till oss solida tillväxtföretag och har som strategi att vara en tillväxtpartner för våra hyresgäster, säger Ruben Krantz Kringstad, Commercial Manager på Logicenters med ansvar för uthyrning och driftsättning av nybyggnationer.



Vestby logistikpark är strategiskt belägen längs E6 på väg mot Oslo. Området har även goda transportmöjligheter med närhet till hamnarna i Moss och Göteborg. Bland Logicenters befintliga hyresgäster i Norge finns bland annat: Schibsted, HeltHjem Netthandel, New Wave Morgenlevering, Oda, Coop, Maske, Malomo 3PL, Foodbroker, Domstein, Barnas Hus, GPA, Movement, NTEX, Filetfabrikken, Andvord och Prime Cargo.

NREP på Branschguiden

NREP was founded 2005 on the simple idea that real estate is ready for change. We work to drive this change, improving the built environment to the benefit of customers, communities, and cities.



We are committed to lead and accelerate the way towards a carbon neutral sector, pledging to decarbonise our real estate portfolio well ahead of the IPCC’s target date of net zero by 2050, and become carbon neutral already by 2028 – encompassing both operational and embodied carbon.



For years, NREP has pioneered sustainability in real estate. Before upcycling became a trend, we created the wo...

Läs mer om NREP på Branschguiden