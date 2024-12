Rituals på ny, central, adress i Stockholm. Bild: Axfast/New Property

Rituals tar över Monkis lokaler – Axfast säkrar uthyrning

Uthyrning Rituals fortsätter sin framgångsrika expansion i Sverige och etablerar en ny butik på Kungsgatan 52, i hörnet mot Drottninggatan. Lokalen på cirka 270 kvm var tidigare hem för Monki och erbjuder en strategisk placering i hjärtat av Stockholm.

– Denna nya butik i hörnet av Drottninggatan och. Kungsgatan är ett viktigt steg i vår fortsatta expansion i Sverige. Detta är två av Stockholms mest levande shoppinggator, och vi ser fram emot att erbjuda våra kunder en inspirerande miljö för att upptäcka våra produkter och skapa unika Rituals-upplevelser, säger Joakim Klingsell, Nordenchef på Rituals.



Fastigheten (Vinkelhagen 9) ägs av Axfast och är en del av deras välrenommerade portfölj med förstklassiga butikslägen. Uthyrningen stärker både fastighetens och områdets attraktivitet som shoppingdestination i huvudstaden.



New Property har agerat rådgivare åt Axfast i uthyrningsprocessen och möjliggjort samarbetet med Rituals.



– Vi är väldigt glada att välkomna Rituals som ny hyresgäst på Kungsgatan 52. Deras varumärke passar perfekt in i fastighetens profil och bidrar till att förstärka områdets attraktivitet. Med deras starka varumärke och fokus på kundupplevelse är vi övertygade om att denna etablering kommer att bli en stor succé, säger Elin Ekelund, Fastighetsutvecklare på Axfast



– Det är alltid roligt att arbeta med två så starka aktörer som Axfast och Rituals. Detta är en fantastisk lokal med en oslagbar placering, och vi är stolta över att ha bidragit till en uthyrning som stärker både fastigheten och området i stort, kommenterar Sebastian Pradilla, ansvarig uthyrare på New Property.

Ämnen