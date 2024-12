De senaste fem åren har villapriserna i Sverige stigit kraftigt, men samtliga av landets tio största städer har haft lägre uppgång än snittet under perioden. Det visar en ny analys som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling gjort av data från Svensk Mäklarstatistik. Bild: iStock

Storstadsborna förlorare och norrlänningar vinnare i svenska villamarknaden

Ekonomi/Finansiering De senaste fem åren har villapriserna i Sverige stigit kraftigt, upp hela 21 procent. Störst har uppgången varit i Bergs kommun i Jämtland, upp hela 74 procent, följt av flera mindre norrlandskommuner. Samtliga av landets tio största städer har haft lägre uppgång än snittet under perioden. Det visar en ny analys som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling gjort av data från Svensk Mäklarstatistik.

– De senaste fem åren har varit ovanligt turbulenta för landets villaägare. Pandemi, elprischocker och kraftiga ränteuppgångar har skapat osäkerhet som spillt över på bostadsmarknaden. Trots fortsatt oro i världen under 2024 innebar året en stark vändning och vi bedömer att både bostadspriserna och antalet bostadsförsäljningar kommer öka markant nästa år, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.



Bergs kommun i Jämtland har haft den största prisuppgången på villor i hela landet de senaste fem åren, en uppgång på hela 74 procent. Norrlandskommuner är villamarknadens vinnare – tolv av de 15 kommuner med störst uppgång, samtliga upp 45 procent eller mer, ligger i Norrland. Under samma period steg villapriserna med 21 procent i riket som helhet. Det visar en ny sammanställning som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling gjort av data från Svensk Mäklarstatistik över prisutvecklingen för bostadsrätter under 20-talet.



– Villapriserna har utvecklats väldigt olika runt om i landet. Även om prisuppgången i kronor och ören varit större i storstäderna visar statistiken tydligt att det är i andra delar av landet som villapriserna växt snabbast i procent. Men regeringen behöver göra mer för att fler ska ha möjlighet att äga sitt boende, för oavsett var i landet man bor är de stora vinnarna de som kommit in på bostadsmarknaden, säger Marcus Svanberg.



En enda kommun, Hällefors i Örebro län, har haft stillastående priser sedan 2019. I övriga 272 kommuner, där det sålts minst 25 villor per år, har priserna stigit. Söderköping, Olofström, Trollhättan och Herrljunga kommer på plats 2–5 när det gäller sämst prisutveckling under perioden.



– Det är bra för hela samhället när fler kan byta bostad efter behov. Att ha en bostad där man trivs och känner sig trygg är helt avgörande för människors hälsa och livskvalitet. Omformulerade amorteringskrav och kontantinsatsregler som tar hänsyn till bostadsköparens ekonomiska förutsättningar är förslag som skulle bidra till en mer hållbar bostadsmarknad, säger Marcus Svanberg.



I landets största städer har priserna stigit mindre än genomsnittet. I Stockholm och Malmö har uppgången varit nära snittet, plus 20 procent, medan Göteborg stannar på plus 11 procent. I Stockholms rikaste kranskommuner har uppgången varit extra stor, med Lidingö, upp 37 procent, Danderyd, upp 35 procent och Vaxholm, upp 32 procent, ligger i topp. Kring Göteborg och Malmö syns inte samma tendens.

