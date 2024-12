Atrium Ljungberg hyr ut närmare 5 000 kvadratmeter i nya Söderhallarna. Bild: Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg hyr ut närmare 5 000 kvadratmeter i nya Söderhallarna

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med Ramboll som flyttar sitt svenska huvudkontor till nya Söderhallarna. Avtalet omfattar 4 900 kvadratmeter. Den postmoderna fastigheten mitt på Medborgarplatsen på Södermalm genomgår nu en omfattande renovering och Ramboll väntas flytta in i slutet av 2026.

Sedan våren 2024 pågår en omfattande upprustning av Söderhallarna, som fortsatt kommer att inrymma en publik bottenvåning med saluhall och restauranger i ny tappning. De övre våningsplanen får nyrenoverade arbetsplatser och huset kompletteras dessutom med påbyggnader med takterrasser.



Bland de första kontorshyresgästerna att flytta in blir Ramboll, ett globalt ingenjörs-, arkitektur- och konsultföretag med mer än 18 000 anställda, varav 1 900 i Sverige. Det svenska huvudkontoret kommer att bli arbetsplats och bas åt bolagets cirka 600 medarbetare i Stockholm.



– Vi ser verkligen fram emot flytten av vårt svenska huvudkontor till nya Söderhallarna på Medborgarplatsen. För oss är det viktigt att vara i en inspirerande miljö för att skapa kreativa möten med våra kunder och med varandra. Nya Söderhallarna med sin utmärkande postmodernistiska arkitektur liksom läget mitt i hjärtat av Söder passar oss därför perfekt. Flytten till Söderhallarna är en viktig investering i Rambolls fortsatta utveckling och jag är säkert på att vi kommer att stortrivas, säger Anette Seger, vd Ramboll Sweden.



Söderhallarna invigdes 1992 och är kanske det tydligaste exemplet på postmoderism i Stockholm. Bygganden är idag blåklassad och bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden. Söderhallarna som består av två delar, Saluhallshuset och Björkhallshuset, ritades av Bo Kjessel. Arkitektens intresse för asiatiskt byggande finns närvarande i en mängd av husets detaljer som präglas av en finurlig variation i former och färger.



– Vi är jätteglada att hälsa Ramboll välkomna till Söderhallarna. Vi ser fram emot den dag då huset åter kommer att fyllas med liv från såväl besökare i nya saluhallen och husets alla restauranger, som alla de som kommer att arbeta här. Söderhallarna kommer bli en riktig Stockholmspärla, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.



Hyresavtalet med Ramboll är ett så kallat grönt hyresavtal. Hållbarhet är en drivande faktor som genomsyrar hela projektet i allt från val av energilösningar och tekniska installationer till materialval som utvärderas utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Både hyresvärd och hyresgäst har en gemensam ambition och högt ställda hållbarhetsmål med projektet.



Söderhallarna har en total uthyrbar area om drygt 26 000 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om cirka 140 miljoner kronor exklusive tillägg. Efter genomförda uthyrningar uppgår fastighetens ekonomiska uthyrningsgrad till närmare 30 procent. Huset beräknas stå färdigt i sin helhet under 2027.

