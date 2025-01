Bostadspriserna föll under slutet av året. Bild: Axel Ohlsson

SBAB Bank: Fallande bostadspriser avslutade året

Bostäder Bostadspriserna sjönk med 1,2 procent i december i Sverige som helhet. Störst prisfall på lägenheter var det i Storstockholm och på villor i Norra Sverige. I två av sex regioner steg villa- och lägenhetspriserna (men i olika regioner för villor respektive lägenheter). Trenden, där normala prisfall i december och andra tillfälliga effekter rensats bort, pekar mot helt stillastående priser. Under hela 2024 steg bostadspriserna med 4,2 procent för Sverige som helhet. Med det ligger bostadspriserna ändå drygt elva procent under maxnoteringarna från våren 2022. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för december.

– Prisfallet låg ungefär i linje med vad som brukar vara normalt för en decembermånad. Årsbokslutet visar att bostadspriserna steg med drygt fyra procent under hela 2024. Det ligger i linje med vår senaste prognos även för 2025 och 2026. Vi räknar med att priserna stiger igen nu under våren. En annan intressant årsbokslutsnotering är att bostadspriserna – trots prisuppgången under 2024 – ligger drygt elva procent under toppnoteringarna från våren 2022, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.



Lägenhetspriserna sjönk med 1,1 procent i december för Sverige som helhet. Priserna sjönk i fyra av sex regioner. Mest sjönk de i Storstockholm (-2,0 procent) och Stormalmö (-1,4 procent). Största ökningen uppvisade Södra Sverige (+1,5 procent). Under helåret 2024 steg lägenhetspriserna med 7,1 procent. Med beaktande av säsongspåverkan och andra tillfälliga effekter, indikerar trenden stigande lägenhetspriser med 0,2 procent i december för Sverige som helhet. Lägenhetspriserna ligger nu drygt fem procent under toppnoteringarna från våren 2022.

– Inflations- och ränteuppgången slog stenhårt mot svensk ekonomi som helhet men också bostadsmarknaden. Trots att lägenhetspriserna steg med över sju procent under helåret 2024, ligger de drygt fem procent under toppnoteringarna från våren 2022, säger Robert Boije.



Villapriserna sjönk med 1,3 procent i december för Sverige som helhet. I likhet med för lägenheterna sjönk priserna i fyra av sex regioner. Allra störst var nedgången i Norra Sverige (- 4,1 %).



Summerat sedan årsskiftet har villapriserna stigit med 2,7 procent. Med beaktande av säsongspåverkan och andra tillfälliga effekter, indikerar den beräknade underliggande trenden i december fallande priser med 0,1 procent. Villapriserna ligger, trots uppgången under 2024, hela 14 procent under toppnoteringarna från våren 2022.

– Att villapriserna har återhämtat sig i minde utsträckning än lägenhetspriserna beror troligen bland annat på att de steg så pass mycket mer under pandemin. Samtidigt har många bostadsrättsföreningar inte höjt sina månadsavgifter i paritet med de faktiska kostnadsuppgångarna. Är bostadsköparna inte fullt ut medvetna om detta, håller det rimligen konstlat uppe lägenhetspriserna, säger Robert Boije och fortsätter:

– Det stora prisfallet i december på villor i Norra Sverige sticker ut. Norra Sverige är visserligen en stor region, men möjligen kan turbulensen kring Northvolt vara en bidragande orsak till detta.

– En annan sak som sticker ut lite när vi gör årsbokslut för 2024 är prisutvecklingen på villor i Södra respektive Norra Sverige. Till skillnad från prisförändringen på villor och lägenheter i alla andra regioner har villapriserna i dessa två regioner mer eller mindre stått och stampat på stället sett till året som helhet.

