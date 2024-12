Erik Selin, vd för Balder. Bild: Balder

Balder miljardköper av Doxa

Transaktioner Doxa meddelar på årets näst sista dag att bolaget har avyttrat tillgångar inom koncernen till ett totalt värde om cirka fyra miljarder kronor i två genomförda transaktioner.

Balder har förvärvat affärsområdet Doxa Fastigheter, som omfattar samtliga förvaltningsfastigheter, samt alla osålda lägenheter i Karlatornet i en affär med ett tillgångsvärde om cirka 3,8 miljarder kronor. Avtalet innebär att Balder förvärvar tolv förvaltningsfastigheter, för 2,4 miljarder, i Malmö och Landskrona. Förvaltningsfastigheterna är kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på kvarteret Malmö Arena i Hyllie och har ett hyresvärde om cirka 170 miljoner kronor. Balders nettoskuld ökar med cirka 2,5 miljarder kronor genom transaktionen.

– Balder har haft ett bra samarbete med Doxa och Serneke under många år. Genom affären kompletteras Balders fastighetsbestånd med ett antal fina förvaltningsfastigheter, säger Balders vd Erik Selin.



Därutöver har Ola Serneke, genom bolag, förvärvat vissa icke-strategiska tillgångar inom affärsområdet Doxa Projektutveckling till ett värde om sammanlagt cirka 200 miljoner kronor. Merparten av likviden erläggs genom revers. De avyttrade tillgångarna omfattar bland annat Fjätervålen, Lokverkstaden i Motala och industrimark i Polen.



Transaktionerna har genomförts till bokförda värden per sista september 2024 och innebär att tillgångar avyttrats om totalt cirka fyra miljarder kronor. Som en följd av affärerna amorteras totalt cirka 3,5 miljarder kronor i skulder inom Doxa-koncernen, och bolagets likviditet förstärks med cirka 300 miljoner kronor. Transaktionerna har ingen resultateffekt för Doxa.

– Genom dessa båda transaktioner sänker vi skuldsättningen väsentligt i Doxa-koncernen och vi kan under 2025 fokusera på att skapa värden genom den stora projektportfölj som vi äger, Greg Dingizian som är styrelseordförande i Doxa.

