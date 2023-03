Logicenters nyförvärv hyrs ut till Semper

Logicenters har skrivit avtal om att förvärva en logistikanläggning i Götene. Bild: Logicenters

Uthyrning Logicenters har skrivit avtal om att förvärva en logistikanläggning i Götene, belägen längs med E20 strax utanför Lidköping. Anläggningen har en total uthyrningsbar yta om 23 040 kvadratmeter. Som hyresgäst står barnmatstillverkaren Semper.

Nu står det klart att Logicenters förvärvat fastigheten, Götene 3:54, som ligger precis intill E20. Fastigheten har även en potentiell expansionsyta på ytterligare 4 680 kvadratmeter lageryta.



– Logicenters är mycket nöjda över att kunna presentera förvärvet av Götene 3:54 som kommer att stärka vår närvaro runt Vänern och hela Mälardalen. Vi har sedan tidigare en bred erfarenhet kring investeringar i optimala lägen för att kunna bedriva effektiva logistikverksamheter, något som verkligen stämmer in på den här affären. Sedan stämmer även byggnadens tekniska och fastighetsspecifika egenskaper överens med våra hållbarhetskrav vilket var en kritisk faktor i investeringsbeslutet.", säger Matthias Kettelhoit, vd på Logicenters.



Fastigheten tillträds den 7 februari med Semper, en ledande aktör i Norden inom barnmat, glutenfritt och modersmjölkersättning, som hyresgäst. Sedan tidigare har Semper en stark närvaro på orten med en av sina produktionsanläggningar som ligger ett stenkast från logistikfastigheten.

