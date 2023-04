Logicenters bygger 36 000 kvadratmeter åt Frigoscandia i Hyllinge

Frigoscandias nya lagerlokal. Bild: Logicenters

Uthyrning Den nya logistikfastigheten blir speciellt anpassad för lagring av livsmedel i flera temperaturzoner. Anläggningen, som förväntas stå klar under det sista kvartalet av 2024, kommer att vara belägen i Hyllinge, strax utanför Helsingborg, i direkt anslutning till både E4:an och E6:an.

Efter att logistikfastighetsaktören etablerat närmare 85 000 kvadratmeter logistikyta i Landskrona fortsätter Logicenters att växa i Skåne Län genom det nya avtalet med Frigoscandia. Frigoscandia är Nordens ledande aktör inom temperaturkontrollerad livsmedelslogistik. Den nya anläggningen i Hyllinge kommer att bli företagets största, med hantering och lagring av livsmedel samt vara ett nav för import och exportvolymer.



Det nya 3PL-centret kommer att utvecklas i linje med Logicenters ambitiösa miljöprofil med hållbarhet i fokus. Förutom att solceller kommer att installeras på taket så är ambitionen att fastigheten miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent.



– Det är med glädje som vi kan kommunicera den här affären efter att vi jobbat länge med det här projektet. Anläggningen kommer att bli Frigoscandias framtida nav för hela södra Sverige och det känns väldigt bra att vi har kunnat erbjuda denna möjlighet. För oss är det glädjande

att vi stärker ett ytterligare utvecklingsprojekt med att bygga in en kyl- och frysanläggning, säger Matthias Kettelhoit, vd på Logicenters.



Anläggningen kommer även innefatta en kontorsdel på cirka 2500 kvadratmeter som blir Frigoscandias nya huvudkontor.



– Att modernisera och utveckla våra anläggningar och infrastruktur är en tydlig strategi i vår plan för tillväxt och förädling av vårt erbjudande. Fastighetens placering och utformning i Hyllinge har stora fördelar och vi ser nu fram emot att verka i en anläggning som både hjälper våra kunder att uppfylla sina miljömässiga mål samt klara de snabba omställningar som kommer att krävas i framtiden, säger Peter Haveneth, vd på Frigoscandia.



Rådgivare åt Logicenters i uthyrningen var Croisette.

