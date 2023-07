Utvecklingsprojektet ”Cirkulär och värdeskapande fastighetsutveckling för en resurseffektiv bygg- och fastighetsbransch över tid” sätter i gång omgående och kommer att pågå i två år. Bild: iStock

Link Arkitektur, LTH och Vasakronan får utvecklingsstöd för cirkulär fastighetsutveckling

Energi/miljö Vinnova har beviljat drygt två miljoner i medel för ett utvecklingsprojekt med syftet att öka fokus på cirkulär design och cirkulärt byggande i tidiga skeden av en stads- och projektutvecklingsprocess. Projektet genomförs av LINK Arkitektur i samarbete med Lunds Tekniska Högskola och Vasakronan.

Det är utvecklingsprojektet "Cirkulär och värdeskapande fastighetsutveckling för en resurseffektiv bygg- och fastighetsbransch över tid" som beviljats de två miljonerna av Vinnova, skriver Link Arkitektur på sin hemsida.



– Värden motsvarande 19 miljarder per år går till spillo till följd av det linjära materialflödet i byggbranschen. Ett mer cirkulärt fokus i designskedet kommer att leda till bättre resursutnyttjande i branschen. Detta är en central fråga för oss. Parallellt med transformation och återbruk behöver vi säkra de bästa förutsättningarna för våra byggnaders hela livscykel, skriver Per Olsson, hållbarhetschef på Link Arkitektur.



Link Arkitektur skriver vidare på hemsidan att ett ökat fokus på cirkulärt byggande i stads- och projektutvecklingsprocessen säkerställer en mer resurseffektiv och klimatsmart byggbransch över tid. När denna aspekt tas in i tidiga skeden kan byggnader placeras, planeras, utformas och byggas mer resurseffektivt över flera livscykler. De får dessutom en längre teknisk och ekonomisk livslängd.



Byggnader behöver designas för en mer cirkulär ekonomi om de ska klara av förändrade krav på funktion och användning. Det blir då också för kostsamt att transformera, demontera och återbruka för kommande generationer. Arkitekter och projektutvecklare har ett ansvar att i tidiga skeden uppmärksamma denna fråga och säkerställa att vi gör rätt från början.



– En 100 procent cirkulär bygg- och fastighetsbransch är nödvändig i omställningen till ett koldioxidneutralt och hållbart samhälle. Risken med att inte göra rätt från början är att det även i framtiden kommer att rivas hus, vara svårt och kostsamt att transformera, återbruka och återvinna. Vårt nya Vinnovafinansierade projekt är en utmärkt plattform för att driva på frågan kring cirkularitet redan i det tidiga design- och planeringsskedet, där vi har störst möjlighet att påverka hur väl en byggnad kommer att vara en del av ett cirkulärt system, skriver Emma Färje Jones, stadsutvecklare på Vasakronan, på hemsidan.



