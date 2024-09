Robin Al-sálehi.

Krönika: Robin Al-sálehi – Befolkningsprognosen kan yteffektivisera bostadsmarknaden

Bostäder Äntligen kommer prognosen jag väntat på. SBAB skruvar ner behovet av nybyggnation från det vedertagna 67 000 bostäder per år till cirka 30 000 bostäder efter SCB:s nya befolkningsprognoser. Något som jag väntar mig att Boverket också gör, skriver Robin Alsalehi, samhällsplanerare och hållbarhetsspecialist, Grundare av lokaldelningsplattformen Vakansa.se.

"Siffror som vi ska påminna oss själva om baseras på hur bostadsmarknaden ser ut idag och inte hur den kan se ut imorgon.

Boverket har genom åren varit tydliga, även om bygg- och fastighetsbranschen inte riktigt velat lyssna, att vi måste skilja på behovet av bostäder och bostadsbyggande, av det enkla skälet att det som byggs inte är det som de med mest behov kan efterfråga. Nyproduktion är dyrt och leder inte defacto till flyttkedjor.

I Sverige har vi cirka 42 kvadratmeter per capita i boyta. Alldeles för mycket enligt mig och otroligt ojämnt fördelat. Enligt endera forskning där ute är dessutom en hållbar boyta närmare 20 kvadratmeter per person, det vill säga hälften så mycket.

Familjer i hyresrätt med fler än två barn bor på i snitt 16 kvadratmeter per person enligt SCB. Mindre trångbott hade de haft det om de fick minst 20 kvadratmeter per person. Ensamma kvinnor över 65 år å andra sidan bor på cirka 115 kvadratmeter och vill inte sällan hitta något annat. Problemet är dock att de inte kan ta lån eller att det inte finns passande seniorboenden.

För många blir därför bostaden en fälla idag då de inte används efter behov.

Samtidigt visar "överflödet" av kvadratmeter att vi egentligen inte har någon bostadsbrist rent ytmässigt. Utan vi har en fördelningsproblematik som politiken skapat på marknaden.



Något som kan regleras bort!



Några exempel på hur detta kan göras:



* Om det ska byggas så bör vi bygga särskilda boenden för äldre. Inga ändhållplatser utan värdiga boenden efter äldres behov som ska vara i flera år!

I snitt väntar äldre 64 dagar på plats i ett sådant boende idag. Cirka 235 tusen har hemtjänst. Statistiken kommer från socialstyrelsen.



* Vi behöver sätta ett tak på ränteavdraget. Det ska inte gå att få något ränteavdrag över de första 100 000 kronor i räntekostnader.

Staten ska inte subventionera för prisstegringar genom billiga lån och manipulera marknaden på detta sätt.



* Höja bostadsbidraget till de mest behövande och inför ett särskilt stöd för hemlösa i syfte att utrota den. Skam att vi inte försöker hjälpa de mest behövande mer, utan använder våra gemensamma skattemedel för belånade individer.



* Vi behöver en ordentligt progressiv fastighetsskatt – inte ett tak som är överkomligt för alla på 9287 kronor. För att inte drabba de allra köpsvagaste i Sverige kan den progressiva skatten börja först på en högre taxeringsnivå.



På så vis kan vi reglera marknaden, bygga för den grupp i samhället som bor större än vad de egentligen vill och behöver, skapa behovsanpassade flyttkedjor där det befintliga beståndet kan användas bättre och bostadsbristen lösas hos de mest behövande då boyta frigjorts. Vi får också en mer rättvis marknad där skattemedel inte används för att höja värdet på det ägda, utan stöttar de med minst plånbok."



Skribent: Robin Rushdi Al-sálehi, samhällsplanerare och hållbarhetsspecialist, Grundare av lokaldelningsplattformen Vakansa.se

Relaterade artiklar

Ämnen