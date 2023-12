Joacim Sjöberg, vd för Castellum. Bild: Castellum

Joacim Sjöberg räds dåliga dominoeffekter och panikåtgärder

Bolag Fastighetsbolaget Castellum har på det stora hela tagit sig igenom de finansiella problem som hotat bolaget och sektorn. Fokus ligger nu på att parera den konjunkturella utmaningen berättar vd:n till Nyhetsbyrån Direkt.

I en intervju med Nyhetsbyrån Direkt varnar vd för Castellum, Joacim Sjöberg, för att bolag som ännu inte vidtagit nödvändiga finansiella städåtgärder nu kommer behöva parera en finansiell utmaning med kommande operationella utmaningar.



"Räntehöjningarna kommer att transformeras in i nordiskt näringsliv – det måste de göra, det är hela poängen. Om de inte gör det så fortsätter man att höja", spår han.



Operationellt ser det dock fortfarande bra ut för Castellum, där en del konkurser inom padel sticker ut, enligt vd:n.



"Vi går från en period med inga konkurser till en period med några konkurser så det är klart att den procentuella ökningen blir ganska stor. Jag tror att en del restauranger och handel kommer ha det svårt", säger Joacim Sjöberg.



Han minns tillbaka till sina tidiga år i finansvärlden och uttrycket "don't fight the central banks", ett uttryck som etsade sig fast, och som fortfarande gäller, enligt vd:n.

"Vi spekulerar absolut inte i att oron är över och att vi nu ska rakt upp igen. Men vi ser kanske en paus i räntehöjningarna, vi ser kanske en stabilisering i tillgången på kapital, men det kan nog komma press på våra och andra aktörers fastighetsvärden, det tror jag inte är slut."



Med stigande räntor stiger också avkastningskraven vilket leder till en press på fastighetsvärden, resonerar han.



"Värderingarna har en inbyggd tröghet i sig. Det är nog ingen vågad gissning att fastighetsvärdena generellt kommer att sänkas en del även det här kvartalet", säger han men vill inte uttala sig kring hur detta kommer se ut för Castellum i fjärde kvartalet.



Joacim Sjöberg förstår och delar den kritik som höjts kring att många fastighetsbolag var snabba med att skriva upp fastighetsvärden under glansdagarna, för att sedan vara mer restriktiva med nedskrivningar.



"Jag håller med och det ligger säkert en del i det. Ratinginstituten, värderarna, vi fastighetsbolag och transaktionsmarknaden drar åt samma håll – och det går väldigt fort när alla drar åt samma håll. Det går inte lika fort när det ska ned igen, för då finns det motverkande krafter", säger han.



Castellum har skrivit ned sina fastighetsvärden med 9,5 procent sedan toppen i slutet av 2022.



"Det är ganska mycket, jag kommer inte att recensera hur andra har gjort men det skiljer sig väldigt mycket åt hur mycket som skrivits ned. Men det skulle inte förvåna mig om branschen i stort får en hurring till", säger han.



För att parera utmaningarna i sektorn har flera fastighetsbolag presenterat nyemissioner eller andra likviditetsbevarande åtgärder under 2023.



Joacim Sjöberg pekar på dessa åtgärder och nämner Bonavas och Doxas emissionsbesked och Atrium Ljungbergs förändrade utdelningspolicy som exempel i närtid.



Castellum inledde själva året med att ta in 10 miljarder kronor i en fullt garanterad nyemission.



"Vi var nog väldigt tidigt ute, och det känns väldigt skönt. Jag tror även att det skapar aktieägarvärde – och kursen har ju gått väldigt bra."



Under 2023 har Castellum-aktien noterat en uppgång på över 35 procent efter ett betydligt svagare fjolår då aktien närmare halverades. I jämförelse har Stockholmsbörsens breda index, OMXSPI, stigit drygt 15 procent sedan årsskiftet.



På frågan om Castellum är oroliga över andra "mindre stabila" aktörer i branschen svarar vd:n:

"Ja, det finns naturligtvis dåliga dominoeffekter om någon kollega skulle behöva vidta åtgärder i panik – det är inte bra för oss", säger Joacim Sjöberg.



Han nämner potentiella tvångsförsäljningar, "eller ännu värre" som han utrycker det; att en aktör 'defaultar' på sina obligationer.

"I många fall ska man komma ihåg att investerarna inte nödvändigtvis sitter i Sverige – och då blir det lätt att man klumpar ihop alla nordiska fastighetsbolag med varandra", resonerar vd:n - ett fenomen som synts både i fastighets- och banksektorn i Sverige under 2023, enligt Joacim Sjöberg.



"Det är klart att det inte är bra med kollegor i branschen som tvingas sälja eller som behöver vidta andra åtgärder med ryggen mot väggen. Men jag hoppas och tror att vi har kunnat särskilja oss från den stora gruppen lite svagare aktörer", säger Castellum-chefen och fortsätter:



"Jag tycker att vi har kunnat segla lite högre upp i vind ihop med några andra bolag."



Det Joacim Sjöberg är mest orolig för är något som är utanför hans kontroll, närmare bestämt Sveriges makroekonomiska utveckling.



"Det vi är mest oroliga för är att Sverige väljer att gå sin egen väg makroekonomiskt. Att vi antingen bestämmer oss för att höja räntan mer eller ligga kvar längre med högre räntor" säger han

