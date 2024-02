Ture Torn ska bli 20 våningar högt. Bild: Yellon/Sollentuna kommun

JM:s dotterbolag köper i Sollentuna

Transaktioner JMs dotterbolag AB Borätt har förvärvat byggrätter för utveckling av cirka 220 bostäder i centrala Sollentuna, strax norr om Stockholm. Förvärvet uppgår till cirka 150 miljonerkronor inklusive gatukostnadsersättning.

Tillträde och erläggande av första likvid sker under första kvartalet 2024. Slutlikvid erläggs under andra kvartalet 2026. Förvärvet kommer att redovisas inom affärssegment JM Bostad Stockholm under det första kvartalet 2024.



Fastigheten har en lagakraftvunnen detaljplan som bedöms medge utveckling av cirka 220 Svanen-märkta bostäder, varav 51 seniorbostäder i JMs dotterbolag Seniorgården AB. Produktionsstart av första etappen, som är Ture Torn, beräknas ske under första kvartalet 2024.

– Vi ser fram emot att arbeta vidare tillsammans med Sollentuna kommun och utveckla detta centralt belägna område. Ture Torn blir ett arkitektoniskt intressant landmärke och Sollentunas högsta hus, där bostäderna kommer bidra till att ytterligare stärka närmiljön och de fina värden som finns med närhet till vatten, grönområden och goda kommunikationer, säger Christina Lamminen, vd på AB Borätt och Seniorgården AB.

