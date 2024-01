Johan Skoglund, vd för JM. Bild: Sandra Birgersdotter Ek

JM är pressade i marginalerna

Ekonomi/Finansiering Hela 2023 har präglats av en sällsynt svag marknad och man får gå tillbaka till början av 1990-talet för att hitta jämförbara utmaningar. Det skriver vd Johan Skoglund i JM:s rapport för det fjärde kvartalet.

"Hög inflation och höga marknadsräntor tillsammans med oro i omvärlden bidrar till att kunder avvaktar med att köpa ny bostad. Till följd av den svagare bostadsmarknaden har extern marknadsvärdering indikerat ett nedskrivningsbehov i ett fåtal specifika exploaterings- och projektfastigheter", skriver vd Johan Skoglund.



Rörelseresultatet om -90 miljoner kronor belastades under det fjärde kvartalet av nedskrivningar om 258 miljoner kronor.



Försäljningen ökade dock under det fjärde kvartalet.

"Bostadsverksamheten i Stockholm ökade sin försäljning både jämfört med det tredje kvartalet i år och jämfört med samma kvartal föregående år, och ett projekt har produktionsstartats under kvartalet", skriver han.



JM har fortsatt att justera priser i utvalda projekt nära färdigställande för att stärka kassaflödet, vilket hade negativ påverkan på rörelseresultatet.



I Norge startade och sålde JM första etappen av ett projekt i Oslo till investerare, men försäljningen till privatkunder var låg.

"Rörelsemarginalen belastades av fortsatt hög kostnadsnivå, men påverkades positivt av markförsäljning i Bergen och Oslo", skriver Johan Skoglund.



Utöver prisjusteringar har även höga produktions- och projektfinansieringskostnader pressat marginalerna i projekten.

"De underliggande förutsättningarna för JM är alltjämt goda. Det råder bostadsbrist på samtliga våra delmarknader och när ränteprognoserna nu börjar indikera sjunkande bolåneräntor finns förutsättningar för en återhämtning i bostadsmarknaden under 2024", skriver Johan Skoglund, som sedan tidigare meddelat att han går i pension under året.



Kvartalet i siffror Omsättningen sjönk 33,9 procent till 3 407 miljoner kronor (5 152).

Rörelseresultatet blev -90 miljoner kronor (767).

Resultatet före skatt var -113 miljoner kronor (746).

Resultat per aktie hamnade på -2,10 kronor (9,00).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 404 miljoner kronor (354).

Styrelsen föreslår 3 kronor per aktie i utdelning för 2023 men avser även att kalla till extra bolagsstämma under Q4 för att föreslå ytterligare 3 kronor. Förra årets utdelning var 14 kronor per aktie.

Ämnen