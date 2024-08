Maria Sondell etablerar, genom sin närvaro, HusmanHagberg på Gotland. Bild: HusmanHagberg

HusmanHagberg etablerar sig på Gotland

Bostäder Fastighetsmäklarkedjan HusmanHagbergs expansion fortsätter. Den senaste etableringen, i Visby, står mäklaren Maria Sondell för. – Jag tror att min erfarenhet från att ha mäklat i fjällen är en stor tillgång för bostadssäljare och bostadsköpare på Gotland, säger hon.

– I takt med att räntenivåerna sjunker under hösten, tror jag också att rörligheten på den lokala bostadsmarknaden ökar. Då människor vet vilka spelregler som gäller på bostadsmarknaden, så är de beredda att göra förändringar av sitt boende, säger Maria Sondell.



Hon tror på en stark marknad under hösten och HusmanHagbergs vd, Fredrik Kjell, är mycket positiv till etableringen:



– Vi har länge letat efter en duktig mäklare för att etablera oss på Gotland. Då det blev klart att Maria ville flytta till Gotland med sin familj så föll pusselbitarna på plats direkt.



– Maria har under senaste fem åren varit en av kedjans absoluta toppmäklare, så vi är oerhört glada över att ha henne och hennes energi kvar i kedjan.



HusmanHagbergs etablering på Gotland drar igång den 1 september.

