Humlegården presenterar stabilt resultat efter tredje kvartalet

Bolag Humlegården bibehåller en robust finansiell position och en fortsatt positiv utveckling av resultatet när det tredje kvartalet summeras. Både förvaltningsresultatet och hyresintäkterna ökar. Dock minskar nettouthyrningen.

Humlegården presenterar ett genomgående positivt resultat i delårsrapporten för tredje kvartalet.



Vad gäller kontorsmarknaden så menar bolaget att läget är fortsatt viktigt, flera omförhandlingar och nyuthyrningar har ägt rum under perioden. Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade i genomsnitt med 6 procent (20). Nettouthyrningen uppgick till -14 miljoner kronor (22), varav merparten kopplas till en enskild hyresgäst som valt att minska sina ytor. I kvartal tre uppgick nettouthyrningen till -1 miljon kronor.



– Vi noterar en stabil efterfrågan på våra kontor och är väl positionerade på marknaden. Etableringen av nya arbetssätt och ett ökat behov av flexibilitet betonar vikten av att ha en fortsatt nära dialog med våra kunder och fortsätta arbetet med att utveckla vår affärsmodell. Vi tror på Stockholms kontorsmarknad långsiktigt och den dragningskraft som särskilt finns för hållbara, flexibla och kvalitativa kontor på attraktiva platser, säger Anneli Jansson, vd på Humlegården Fastigheter.



Man täcker också låneförfallen inför 2024.



– Räntetäckningsgraden visar motståndskraft mot det senaste årets kraftigt ökade marknadsräntor. Fastighetsbolagens finansiering har varit en omdiskuterad fråga den senaste tiden, och vi kan konstatera att vår finansiella ställning är fortsatt stark och stabil, säger Anneli Jansson.



Nyckeltal Januari-september 2023

Hyresintäkterna ökade med 9 procent och uppgick till 1 399 mkr (1279).

Uthyrningsgraden uppgick till 93 procent (92), inklusive tecknade men inte tillträdda hyresavtal.

Hyresintäkterna i omförhandlade avtal ökade i genomsnitt med 6 procent.

Driftöverskottet ökade med 11 procent till 1031 mkr (930).

Överskottsgraden ökade till 74 procent (73) och uppgick till 76 procent under kvartal 3.

Förvaltningsresultatet ökade med 2 procent till 739 mkr (723).

Belåningsgraden ligger på 32 procent och skuldkvoten på 9,3 ggr.

Räntetäckningsgraden uppgick till 4,1 ggr under årets första 9 månader, 4,0 ggr under tredje kvartalet.

