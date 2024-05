Hem & Hyra rapporterar att Oscar Properties har övergett sina hyresgäster i Skövde och Helsingborg. Bild: Axel Ohlsson

Här har Oscar Properties övergett sina hyresgäster

Bolag Krisande Oscar Properties har övergett sina hyresgäster i Skövde och Helsingborg rapporterar Hem & Hyra. Det finns inte längre någon förvaltare som sköter om fastigheterna som ägs av det konkurshotade bolaget och ingen städar, hämtar sopor eller åtgärdar felanmälningar. Hyresgästerna får heller inte tag på fastighetsägaren, skriver Hem & Hyra.

I Skövde har kommunen tvingats gå in och röja i soprummet när situationen blev helt ohållbar och i ett hyreshus i Helsingborg har ventilationen inte fungerat sedan i januari. Hyresgästerna får inte hjälp någonstans och känner sig helt övergivna, rapporterar Hem & Hyra.

– Vi lever i totalt förfall och har ingen att vända oss till. När det var som värst trängde den stingande soplukten in i våra lägenheter, säger en av hyresgästerna i Skövde till tidningen.



Under Oscar Properties goda år hann bolaget köpa en rad fastigheter och däribland det gamla Swedbankhuset i Skövde. Förutom lägenheter och en restaurang rymmer fastigheten Skövdes socialtjänst. Förvaltningen flyttade in 2015 och har en årshyra på cirka 3,7 miljoner. Kontraktet sträcker sig egentligen till 2026 men har nu sagts upp av kommunen.

– Anledningen är att de absolut inte har tagit hand om fastigheten, felanmälningar, vattenskador, sopor med mera under en längre tid, säger Johan Siwert, enhetschef för kommunens fastighetsförvaltning till Hem & Hyra.



Tidningen skriver vidare att hyresgästerna inte kan nå Oscar Properties och när de mejlar bolaget blir svaret: "…vi ska hantera ärendet och återkoppla". Sedan händer ingenting.



Hem & Hyra skriver vidare att man på Hyresgästföreningens regionkontor i Vänersborg känner till Oscar Properties misskötta hyreshus i Skövde. Under 2023 och 2024 har hand­läggarna tagit emot flera klagomål som rör bristerna.



Hyresgästföreningen har sökt kontakt med Oscar Properties för att få svar på vad de ska göra åt problemen, men hittills har Oscar Properties inte svarat dem heller.

