Magnus Andersson, vd Besqab. Bild: Aros bostad

Halverad rörelsevinst för nya Besqab

Ekonomi/Finansiering Bostadsutvecklaren Besqab redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten kom att mer än halveras.

"Bostadsmarknaden har under våren visat tydliga tecken på förbättring. Minskad inflation och prognos om fortsatta räntesänkningar har stärkt hushållens förväntningar kring bostadsprisernas utveckling och minskat osäkerheten hos våra kunder. Vi noterar fler besökare på våra visningar och ett stort intresse för våra bostäder, även om tiden till köpbeslut fortfarande är relativt lång", skriver vd Magnus Andersson.



"Vår bedömning är att återhämtningen av bostadsmarknaden kommer att ta tid, men att det finns goda förutsättningar för en förbättrad marknad för nyproduktion under den senare delen av 2024", fortsätter Andersson.



Det första kvartalet har annat dominerats av samgåendet mellan Besqab och Aros Bostad. Andersson säger att affären väntas generera kostnadssynergier på närmare 100 miljoner kronor per år. Integrationen har samtidigt lett till en övertalighet inom organisationen varför man lagt ett varsel på 25 tjänster.



Samtliga siffror är presenterade enligt segmentsredovisning.

Omsättningen steg 18,3 procent till 460,5 miljoner kronor (389,2).

Antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 38 (10), och antalet produktionsstartade till 40 (213). Antalet bostäder som färdigställdes var 58 (0), och antalet i pågående produktion uppgick till 2 268 (1 392).

Bruttoresultatet blev 62,6 miljoner kronor (75,4), med en bruttomarginal på 13,6 procent (19,4).

Rörelseresultatet blev 20,4 miljoner kronor (48,8), med en rörelsemarginal på 4,4 procent (12,5).

Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 0,3 miljoner kronor (0).

Resultatet efter skatt blev 9,4 miljoner kronor (41,6), och per aktie 0,15 kronor (0,87).

