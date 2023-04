Obos, med Daniel Kjørberg Siraj som vd, blir ny storägare i NCC. Bild: Obos och Joakim Kröger

God orderingång i alla affärsområden för NCC under Q1

Bolag Ett bra rörelseresultat, drivet av tidigare genomförda försäljningar av fastigheter, medan övrig verksamhets aktivitet som alltid ligger säsongsmässigt lägre. Så sammanfattar NCCs vd Tomas Carlsson bolagets första kvartal 2023.

– God orderingång visar på aktivitet på marknaden. Ett bra resultat från fastighetsförsäljningar lyfter kvartalet, som annars präglas av säsongsmässigt låg aktivitet, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC.



Första kvartalet har för NCC präglats av ett bra kassaflöde, en stark orderstock och en fastighetsförsäljning och en markförsäljning som resultatavräknats med gott resultat.



Rörelseresultatet i Industry och entreprenadrörelsen har däremot varit säsongsmässigt lågt och byggverksamheten påverkas också av lägre marginaler, medan rörelseresultatet i Infrastructure fortsätter att förbättras.



NCCs årsstämman beslutade om utdelning på 6,00 SEK per aktie för 2022, uppdelat på två utbetalningstillfällen.



– NCC påverkas naturligtvis av det ekonomiska läget, men vi kan dra nytta av vårt fokus på vår kärnverksamhet, som gör oss konkurrenskraftiga, och vår starka position inom flera segment som ger oss stadga. Vi har en stark finansiell position, skriver Tomas Carlsson i kommentarerna till kvartalsrapporten och fortsätter:



– Vi kommer att följa utvecklingen noga och ligga nära våra kunder för att kunna göra anpassningar och fatta rätt beslut om vilka projekt vi ska gå in i. Jag ser fram emot fortsättningen på det här året.



Nyckeltal för NCCs första kvartal 2023:



Orderingången uppgick till 16 288 (16 635) MSEK

Nettoomsättningen uppgick till 12 464 (10 111) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till 152 (-170) MSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till 185 (-175) MSEK

Resultat efter skatt uppgick till 153 (-147) MSEK

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,56 (-1,37) SEK

