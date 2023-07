Julas ägare Karl-Johan Blank. Bild: Jula

Första hyresavtalet klart för Jula Logistics jätteterminal på Marjarp

Uthyrning XR Solutions tecknar ett långsiktigt hyresavtal med Jula Logistics och etablerar sig därmed som första företag i det nya omlastningslagret i Falköping.

– Det känns jättebra att få XR Solutions som första hyresgäst. Vi har under några år haft ett gott samarbete och deras erfarenhet av att driva denna typ av verksamhet kommer att betyda mycket för den fortsatta expansionen, säger Lennart Karlsson, vd för Jula Logistics.



I samband med inflyttningen, under våren 2024, kommer XR Solutions centralisera sin järnvägsrelaterade verksamhet i Skövde till Falköping och samtidigt stärka sin närvaro och expandera sin verksamhet inom logistik och lagerhantering.



Omlastningsterminalen med tillhörande lagerkapacitet kommer bli en av Sveriges största järnvägsbaserade omlastningsterminaler och lager, och en viktig resurs för svenska exportflöden i kombination med de dagliga tågpendlar som trafikerar Falköping. Det gäller inte minst den av Jula Logistics driftade tågpendeln mellan Falköping och Göteborgs hamn.

– Vi har utvecklat infrastrukturen i Falköping under lång tid och är mycket glada att XR Solutions nu etablerar sig i vår nya omlastningsterminal och lager, säger Lennart Karlsson.



Det nya lagret och omlastningsterminalen har, förutom 85 000 kvadratmeter lagringskapacitet, också ett hanteringsspår i fastigheten för direkt hantering av upp till 500 meter godsvagnar.

– Vi är entusiastiska över att etablera vår kombiterminal i Falköping och vara en del av denna framstående logistikhubb. Detta är inte bara en expansion av vår lagerkapacitet, det är också en möjlighet att erbjuda våra kunder en omfattande fullservice-lösning. Vi har en lång erfarenhet inom branschen och ser fram emot att samarbeta med Jula Logistics, ett företag med bevisad framgång inom logistiksektorn, säger Mathias Olsson, vd för XR Solutions.

